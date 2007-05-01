پایگاه "خاتم الانبیاء(ص)" در ترکیه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هدف اصلی راه اندازی این پایگاه اطلاع رسانی، معرفی زندگی و رفتار حضرت محمد (ص) به جهانیان، برطرف کردن تمامی ابهامات و کج فهمیهای غرب درباره رسول اکرم(ص) و دین اسلام، اعلام شده است.
پایگاه "خاتمالانبیاء(ص)" قابلیت برقراری ارتباط مستقیم با کاربران، ارسال پاسخ برای سؤالات آنها، برگزاری کلاسهای حدیث به صورت آنلاین در فضای مجازی و همچنین نظرسنجی را دارد.
این پایگاه سه زبانه به نشانی www.sonpeygamber.com اطلاعات جامع و به روزی را درباره شخصیت حضرت رسول(ص) و سیره نبوی در اختیار کاربران قرارمیدهد.
نظر شما