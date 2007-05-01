  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

پایگاه "خاتم الانبیاء(ص)" در ترکیه راه اندازی شد

پایگاه "خاتم الانبیاء(ص)" در ترکیه راه اندازی شد

پایگاه اطلاع‌ رسانی "خاتم‌الانبیاء(ص)" با هدف معرفی دقیق و صحیح حضرت محمد‌(ص) و سیره مبارک ایشان به جهانیان، به سه زبان ترکی استانبولی، انگلیسی و روسی در ترکیه راه‌اندازی ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، هدف اصلی راه ‌اندازی این پایگاه اطلاع ‌رسانی، معرفی زندگی و رفتار حضرت محمد (ص) به جهانیان، بر‌طرف‌ کردن تمامی ابهامات و کج ‌فهمی‌های غرب درباره‌ رسول اکرم(ص) و دین اسلام، اعلام شده‌ است.

پایگاه "خاتم‌الانبیاء(ص)" قابلیت برقراری ارتباط مستقیم با کاربران، ارسال پاسخ‌ برای سؤالات آنها‌، برگزاری کلاسهای حدیث به صورت آنلاین در فضای مجازی و همچنین نظرسنجی را دارد.

این پایگاه سه ‌زبانه به نشانی www.sonpeygamber.com اطلاعات جامع و به ‌روزی را درباره شخصیت حضرت رسول(ص) و سیره نبوی در اختیار کاربران قرارمی‌دهد.

 

کد مطلب 477806

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها