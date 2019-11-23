خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ ساعت ۲:۱۷ بامداد جمعه ۱۷آبان ماه زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر آذربایجان شرقی و دو شهرستان سراب و میانه را به شدت لرزاند. بر اثر وقوع این زمین لرزه ۵ نفر در روستای ورنکش شهرستان میانه جان خود را از دست دادند.

همچنین بر اثر وقوع این زلزله که در بیشتر استان های شمال غرب کشور احساس شد ۵۸۴نفر مصدوم شدند و دو نفر نیز در بخش ترکمانچای در چادر به علت گاز گرفتگی جان باختند.

بعداز وقوع این زمین لرزه مسئولان مختلف دولتی و غیردولتی عازم مناطق زلزله زده شدند و بر ضرورت تسریع در امدادرسانی و بسیج امکانات در این مناطق تاکید داشتند ولی اکنون بعداز گذشت دو هفته از این حادثه هنوز نواقص زیادی در منطقه مشاهده می شود که نیاز است تا هرچه سریعتر اقدامات لازم انجام شود.

زندگی در چادر با چاشنی برف و سرمای استخوان سوز

بعداز اینکه مسئولان میهمان چند ساعته زلزله زدگان آذربایجان شرقی شدند و عکس هایی به یادگار گرفتند، حالا زلزله زدگان میهمانی جدید به نام برف و بوران دارند که خیال رفتن هم نداشته و حالا حالاها در این مناطق حضور دارد.

سرمای منفی ۱۰درجه ای زندگی در چادر را برای زلزله زدگان با مشکل رو به رو ساخته است این روزها بارش برف در سراب و میانه شروع شده و سرمای منفی ۱۰درجه ای زندگی در چادر را برای زلزله زدگان با مشکل رو به رو ساخته است.

حضور در مناطق زلزله زده دو هفته بعداز آن زلزله شدید که در بیشتر مناطق شمال غرب کشور احساس شد نشان می دهد که وضعیت این مناطق روبه بهبود بوده ولی اقدامات انجام شده هنوز کافی نیست.

دمای هوا در سراب به منفی ۱۰ درجه رسید

بارش برف در مناطق زلزله زده میانه و سراب باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده و این در حالیست که هنوز بسیاری از مردم کانکس ندارند. دمای هوا در سراب به منفی ۱۰ درجه رسیده است و بارش برف زندگی را برای مردمی که زیر چادرها زندگی می کنند سخت کرده است.

البته دولت در این بین تصمیم گرفته که مردم به جای دریافت کانکس در خانه های اجاره ای ساکن شوند و اجاره بهای آنها را نیز به مدت ۶ ماه پرداخت کند که این طرح چندان با استقبال مردم زلزله زده مواجه نشده است.

این در حالی است که برخی از زلزله زدگان در هوای بسیار سرد کوه های بزقوش داخل چادر و با امکانات کم زندگی می کنند و منتظر فرارسیدن نوبت خود برای دریافت کانکس و اتاقک های اسکان اضطراری هستند.

سرعت پایین بازسازی واحدهای مسکونی

بارش برف و سرمای هوا عملیات آواربرداری و بازسازی واحدهای مسکونی را با مشکل روبه رو ساخته است و سرعت این عملیات به کندی پیش می رود.

با اینکه هوا در این مناطق و به خصوص روستاها سرد است ولی با این حال نیروهای خدماتی و فنی در حال کار هستند.

واحدهای مسکونی موقت ۱۲ تا ۱۵ متری جهت اسکان موقت در حال ساخت است واحدهای مسکونی موقت ۱۲ تا ۱۵ متری نیز جهت اسکان موقت در حال ساخت است تا زلزله زدگان در آنها ساکن شوند.

طبق اعلام معاون سیاسی فرماندار شهرستان میانه آوار برداری در مناطق زلزله زده‌ میانه به طور کامل تمام نشده است.

در حال حاضر عملیات آوار برداری در روستاهای زلزله زده‌ میانه توسط اکیپ‌های اعزامی انجام می‌شود و آوارهای کوچه و معابر جمع آوری شده، ولی آوار خانه‌های کهنه و فرسوده و ترک خورده به مرور زمان جمع آوری می شود.

نصب پروژکتور برای انجام عملیات آواربرداری در شب

هوا در مناطق زلزله زده میانه به شدت سرد است و هنوز خانواده های زیادی در سرمای زیر صفر درجه ورنکش در چادرها سکونت دارند و با این حال با تدبیر نیروهای بسیج سازندگی سپاه عاشورا و نیروهای امدادی از دیشب عملیات خاک برداری و آواربرداری از طریق نصب پروژکتور در معابر در ورنکش در شیفت شب هم آغاز شده است.

به گفته سرهنگ نجفی مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا با اجرای شبانه روزی عملیات خاکبرداری در ورنکش، تا ۴ روز آینده آواربرداری در کانون اصلی زلزله به پایان می رسد.

مشکل گرمایشی نداریم

فرماندار سراب با اشاره به توزیع وسایل گرمایشی مناسب و ۴۰ اتاقک در مناطق زلزله‌ زده این شهرستان گفت: زلزله ‌زدگان سرابی مشکل گرمایشی ندارند.

ایرج ثقفی در ۵۰ روستای زلزله زده شهرستان کار آواربرداری در حال اجرا است، گفت: تلاش داریم تا آواربرداری با توجه به شروع فصل بارش ها به زودی به پایان برسد.

۱۰۰ خانوار نیاز به اسکان موقت داشتند که ۴۰ اتاقک نصب شده وی با تاکید بر اینکه آوار برداری در ۱۵ روستا به اتمام رسیده است، ادامه داد: ۱۰۰ خانوار نیاز به اسکان موقت داشتند که ۴۰ اتاقک نصب شده است.

وی ادامه داد: ۱۰۰ واحد پیش ساخته نیز پیش بینی شده که در مرحله اول ۶۰ واحد ایجاد می شود. ساخت واحدهای پیش ساخته به زودی تمام می شود و تمام مسئولان و نهادهای مختلف تلاش می کنند تا مشکلات زلزله زدگان کاهش یابد.

اختصاص ۶۰۰ واحد استیجاری برای زلزله زدگان سرابی

ثقفی در خصوص اجاره کردن خانه برای زلزله زدگان نیز اظهار داشت: برای ۶۰۰ زلزله زده شهرستان سراب نیز واحد استیجاری در اختیارشان قرار گرفته تا در مقابل سرما دچار مشکل نشوند.

این در حالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار یک‌هزار و ۱۱۵ میلیارد ریالی بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از زلزله آذربایجان‌شرقی را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، برای احداث هر واحد مسکونی روستایی آسیب دیده مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و برای تعمیر واحدهای مسکوی شهری و روستایی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص می یابد.

کمک بلاعوض برای تامین لوازم معیشتی به ازای هر واحد ۵۰ میلیون ریال و کمک هزینه اسکان موقت برای هر واحد مسکونی روستایی ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. کمک بلاعوض برای احداث هر جایگاه دامی نیز ۵۰ میلیون ریال است.

نصب ۱۵۰ کانکس موقت در مناطق زلزله زده میانه

اما در دیگر شهرستان زلزله زده آذربایجان شرقی وضعیت طور دیگری است و به جای خانه های استیجاری کانکس های موقت در حال نصب است.

فرماندار ویژه میانه از نصب ۱۵۰ کانکس موقت در مناطق زلزله زده میانه خبر داد و در این خصوص افزود: این کانکس ها برای اسکان موقت زلزله‌ زدگان روستاهای بخش ترکمانچای و کندوان شهرستان میانه تامین شده است.

محمدرضا مشایخی با بیان اینکه ۲۱۸ سرپرست خانوار از زلزله زدگان برای دریافت تسهیلات دولتی و بلاعوض ۱۰۰ میلیون ریالی به بانک معرفی شده اند، اظهار داشت: سرعت دهی آواربرداری خانه های تخریب شده در اثر زلزله جزو اولویت ها در مناطق زلزله زده است.

سرعت دهی آواربرداری خانه های تخریب شده در اثر زلزله جزو اولویت ها در مناطق زلزله زده است فرماندار ویژه میانه گفت: ماشین آلات لازم از شهرستان ها و استان های همجوار برای آواربرداری خانه ها تامین شده و اقدامات لازم برای افزایش قدرت ترانس برق، احداث اسکان موقت دام، تامین نهاده های دامی و استقرار گروه های پزشکی در نقاط زلزله زده انجام می شود.

مشایخی، تامین اقلام ضروری مورد نیاز زلزله زدگان را از دیگر اقدامات انجام شده اعلام کرد و ادامه داد: ۳ نانوایی و ۳ آشپزخانه در بخش های ترکمانچای و کندوان مشغول پخت و توزیع نان و غذای گرم هستند.

وی از مردم مناطق زلزله زده خواست با تمامی عوامل امدادی به ویژه ارزیابی کنندگان بنیاد مسکن همکاری کنند تا تعیین تکلیف های لازم در سریع ترین زمان ممکن انجام شود.

۶۱ روستا بر اثر زلزله در شهرستان میانه آسیب دید

وی گفت: ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که ۳۳۰۰ باب خانه آسیب دیده و ۲۲۰۰ باب نیاز به بازسازی و نوسازی و ۱۱۰۰ باب خانه نیاز به تعمیر دارد. برای اینکار از سوی دولت مساعدت هایی صورت گرفته که ۴۰ میلیون تومان وام برای بازسازی و نوسازی بصورت قرض الحسنه و ۱۰ میلیون تومان بصورت بلاعوض پرداخت شود و برای تعمیر خانه های خسارت دیده ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه و ۵ میلیون بلاعوض و برای وسایل معیشتی داخل منزل ۵ میلیون تومان بلاعوض و برای هر واحد دامی مبلغ ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مشایخی سپس ادامه داد: در کنار کارهای امدادی و عمرانی صورت گرفته کارهای فرهنگی و باز توانی توسط کانون فرهنگی و پرورشی نوجوانان استان و بهزیستی در حال انجام است که بتوانند روحیه شادابی و نشاط را به کودکان مناطق زلزله زده بازگردانند.

وی ابراز داشت: برای کنترل و راستی آزمایی از طریق دهیاران و کارشناسان فرمانداری به صورت نوبتی و مرتب از روستاها بازدید و عملکرد دستگاه های اجرایی را کنترل و نقاط ضعف را شناسایی می کنند تا نسبت به رفع آن اقدام کنیم.

فرماندار ویژه میانه با بیان اینکه۶۱ روستا بر اثر زلزله در این شهرستان آسیب دید، گفت: دغدغه تمامی مسئولان کشوری، استانی و شهرستان این است که زودتر کار آواربرداری و تعمیر واحدهای مسکونی را انجام دهند و بتوانند مناطق زلزله زده را بازسازی کرده و به ساکنان آن تحویل دهند. از مردم می خواهم همکاری بیشتری با عوامل اجرایی داشته باشند تا پیشرفت کار تسریع یابد.

احداث ۲۵۰ اتاقک ۱۲متری برای اسکان موقت زلزله زدگان آذربایجان شرقی

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی از احداث ۲۵۰ اتاقک ۱۲ متری برای اسکان موقت زلزله زدگان استان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در جریان زلزله اخیر در شهرستان میانه و سراب شاهد تخریب ۱۰۰ درصدی سه هزار واحد و هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند به تعمیرات بودیم که آنچه بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده، آواربرداری، اسکان موقت، اسکان دائمی و همچنین احداث واحدهای دائمی دامی است.

در صورتی که زلزله زدگان، خانه بستگان یا اقوام یا هر جایی را برای سکونت انتخاب کنند ۱۰ میلیون تومان به عنوان اجاره بها به آن ها داده می شود حافظ باباپور در خصوص راهکارهای ارائه شده برای اسکان موقت گفت: در صورتی که زلزله زدگان، خانه بستگان یا اقوام یا هر جایی را برای سکونت انتخاب کنند ۱۰ میلیون تومان به عنوان اجاره بها به آن ها داده می شود که برای ۶۵۰ خانواده مبلغ سه میلیون به عنوان قسط اولیه واریز شده و مابقی در صورت جمع آوری چادرها و تحویل آن ها به هلال احمر، به حساب این افراد واریز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره ای به راهکار دوم در نظر گرفته شده برای اسکان موقت گفت: اما کسانی که امکان سکونت در منزل دیگری را ندارند، می توانند درخواست احداث اتاقک ۱۲ متری را بدهند که تاکنون این درخواست از سوی ۲۵۰ خانواده انجام شده و مابقی برای سکونت در منزل اقوام، درخواست واریز اجاره بها داده اند.

۷۰۰ واحد مسکونی در مناطق زلزله‌ زده آواربرداری شد

وی ادامه داد: همکاران این اداره از همان روز اول در منطقه حضورداشته و تاکنون کار تخریب و آواربرداری ۷۰۰ واحد مسکونی و دامی انجام شده است.

وی افزود: تا جمعه کار احداث بیش از ۲۰۰ اتاقک برای اسکان موقت را تمام کردیم تا مردم مناطق در این خصوص مشکلی نداشته باشند.

باباپور همچنین از فعالیت ۱۶۸ دستگاه برای آواربرداری در این مناطق خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا کار آواربرداری و اسکان موقت در کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برسد.

با تمام این اوصاف با آغاز فصل زمستان سرمای شدید در منطقه حاکم می شود و ضروری است تا علاوه بر اتمام عملیات آواربرداری، تامین کانکس ها و منازل برای اسکان موقت زلزله زدگان فکری نیز برای تسریع در احداث واحدهای جدید و مقاوم در منطقه شود چراکه زمستان آذربایجان استخوان سوز است و باید مردم زلزله زده سرپناه مقاومی داشته باشند.