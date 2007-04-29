طرح منزلت سالمندان در کرج آغاز شد

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری محمدشهر در گفتگو با مهر گفت: این طرح به منظور پاسداشت یک عمر تلاش افراد سالمند در جامعه توسط شهرداری محمدشهر به اجرا درمی آید.

افشین سخایی فرد افزود: سالمندان محمد شهری پس از دریافت کارت عضویت با ارائه این کارت می توانند علاوه بر استفاده از خدمات درمانی مناسب از کلیه خطوط مترو،خطوط شرکت واحد تهران وخطوط کرج - محمد شهر و مترو- محمد شهر به صورت رایگان استفاده کنند.

وی اظهارداشت: استفاده از کلیه موزه ها و اماکن تاریخی کشور نیز برای دارندگان این کارت رایگان است.

سخایی فرد تاکید کرد: همچنین خرید از برخی فروشگاه های تعیین شده توسط اتحادیه اصناف برای مشمولان این طرح با قیمت بسیار مناسب منظور شده است.

وی یادآور شد: طی چند روز آینده نام 100 مرکزی که این افراد می توانند از امکانات آن بهره مند شوند در قالب برشوری اعلام می شود.

تاکنون برای 600 سالمند بالای 65 سال کارت طرح منزلت صادر شده است. طرح منزلت تاکنون در هیچ کدام از شهرستان های کشور اجرا نشده است.