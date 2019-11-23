رئیس دیوان عالی کشور به کرمان سفر می کند

یدلله موحد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قشر بسیج حقوق دانان همانند سایر اقشار بسیجی در طول سنوات گذشته توانسته اند گام های خوبی برای خدمت حقوقی مخصوصا در استان کرمان بردارند، اظهار کرد: یکی از این کارهای موثری که بسیج حقوق دانان استان کرمان انجام داد، طرح «هر مسجد یک حقوق دان» است که با مشارکت معاونت فرهنگی دادگستری استان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح بسیج حقوق دانان توانستند در مساجد استان یک جمعی از حقوق دانان، قضات و بعضا سران دفاتر اسناد رسمی استان که در جمع مردم در مساجد حضور پیدا می کنند و به سوالات حقوقی آنها پاسخ می دهند.

موحد با اشاره به اینکه این طرح در طول سال به صورت مستمر انجام می شود، اظهار کرد: روز گذشته تعدادی از حقوق دانان بسیجی در مصلی کرمان بعد از اقامه نمازجمعه به سوالات حقوقی مردم پاسخ دادند.

وی ابراز داشت: همچنین جلسات بسیار موثری با هدف ایجاد تعامل و هماهنگی بین اقشار مختلفی که در زمینه حقوقی و قضایی که در جامعه دارند کمک می کنند، ائم از اساتید دانشگاه، قضات، وکلا و دفاتر اسناد رسمی برگزار شده که این تعاملات و همفکری ها برای کاهش دعاوی و ارتقای حقوقی به مردم خیلی موثر بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: طرح «هر مسجد یک حقوق دان» برای اولین بار در کشور از سال ۱۳۹۳ در کرمان آغاز شد که مورد عنایت ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است و الان هم رسما اعلام کرده است که همه دادگستری های استان این طرح را اجرا کنند.

وی اظهار کرد: در راستای انجام طرح هر مسجد یک حقوق دان، این هفته مرتضوی مقدم ریاست دیوان عالی کشور در مسجد امام حسین (ع) خیابان مهدیه جمعه شب حضور پیدا می کنند تا به سوالات حقوقی مردم پاسخ بدهند.

موحد ادامه داد: هر طرح و برنامه ای در مسائل حقوقی سهم خودش را ایفا می کند و با توجه به اینکه برنامه های مختلفی نیز در قوه قضائیه در حال انجام است، آنالیز جداگانه آنها کار سختی است اما ارزیابی ما از این طرح این است که این طرح یک طرح موفقی است و می تواند در صورت استمرار کمک های خوبی داشته باشد.

وی اظهار داشت: این طرح عمدتا در شهرستان ها و مراکز استان ها برگزار می شود و بعضا بوده است که همکاران ما در روستاها هم حضور پیدا کرده اند.