صف آرایی دشمنان انقلاب در برابر ایران با شکستی دیگر روبرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سردار سیدصادق حسینی اظهار داشت: حوادث چند روز گذشته یکی دیگر از بحرانهای چهل ساله انقلاب بود که امریکای جنایکتار، برخی کشورهای بیخرد حاشیه خلیج فارس که همه چیز را در دلارهای نفتی تجربه میکنند، ضدانقلاب، سلطنتطلبان، منافقین و گروهکهای منفور همه صف کشیدند که ملت ایران را تسلیم کنند اما سریع شکست خوردند.
وی افزود: امروز قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان نقش مهم و برجستهای است بطوری که قدرتهای پوشالی ولی به ظاهر بزرگ را به شکست وا داشته است که این از برکت خون شهیدان ماست.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: در سایه رهبری بزرگ، شهدای بزرگ و ملتی بزرگ باید کشوری بزرگ رقم میخورد البته در کنار کشور بزرگ و رهبری بزرگ، دشمنی بزرگ هم وجود دارد.
سردار حسینی یادآور شد: ما در این مسیر توطئههای زیادی تجربه کردیم، حوادث زیادی پشت سر گذراندیم، تجربیات امروز و توسعه و پیشرفت کشور ما حاصل دست رنج چهل سال تجربه و با انواع مشکلات و توطئههای پیچیده دشمنان است.
وی بیان کرد: در یک جنگ نابرابر و از پیش تعیین شده شجاعت و تشخیص و آگاهی سریع ملت ما همه نقشههای شوم دشمن را ختثی کردند و خط خود را از اشرار و وطن فروشان جدا کردند.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: ما امروز در امکانات دفاعی در بالاترین سطح به سر میبریم ما قادریم که از حیثیت کشور و مرزهای کشور دفاع کنیم بطوری که امروز نه تنها در خاورمیانه بلکه در دور دست ترین مرزهای فیزیکی قدرت ایران بر سر ملتهای مستضعف سایه افکنده است.
سردار حسینی اظهار داشت: هر چند در این چند روز خساراتی وارد کردند اما شکست خوردند و باطل اندیشیدند چرا که خط باطل هیچگاه در مقابل حق پیروز نمیشود و هرگاه ما با خدا باشیم هیچ قدرتی، هیچ توانی و هیچ امکاناتی بالاتر از دست خداوند نیست.
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