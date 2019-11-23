محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده های هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا روز چهارشنبه هفته جاری پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش بینی نمی شود.

وی افزود: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد افزایش ابر و افزایش نسبی دمای روزانه در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: همچنین از اواخر وقت روز چهارشنبه تا پایان هفته موجی ناپایدار به جو استان وارد می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این موج ضمن افزایش دمای هوای شبانه و افزایش پوشش ابر سبب وزش باد و بارش پراکنده در سطح استان کرمانشاه خواهد شد.

خسروی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۲۲ درجه سانتیگراد و کوزران با هشت درجه سانتیگراد گرمترین و سردترین نقاط استان بودند، ادامه داد: همچنین طی این مدت دمای هوا در شهرستان کرمانشاه بین صفر و ۱۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده اگرچه بارشهای پاییزی امسال کمی بیشتر از نرمال بود اما در فصل زمستان اندکی کمتر از نرمال پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین از نظر سرما امسال شاهد سرمای بیشتری خواهیم بود.