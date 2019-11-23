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۲ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۴

تاکید چین بر حمایت از سوریه در جنگ علیه تروریسم

تاکید چین بر حمایت از سوریه در جنگ علیه تروریسم

معاون رئیس جمهوری چین بر حمایت کشورش از سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «وانگ چیچان» معاون رئیس جمهوری چین با «هلال الهلال» جانشین دبیرکل حزب بعث سوریه دیدار کرد.

چیچان در جریان این دیدار در خصوص روابط دوستانه میان دو کشور با مسئول سوری رایزنی کرد.

وی سلام شی جین پینگ رئیس جمهور چین را خطاب به بشار اسد رئیس جمهور سوریه ابلاغ کرد.

چیچان تاکید کرد که چین از سوریه در جنگ علیه تروریسم جهانی و امپریالیسم که تلاش کرد تا نظام این کشور را ساقط کند حمایت می کند.

وی افزود: امپریالیسم کوشید سوریه را تجزیه کند. پیروزی سوریه بعد از تمام این سالها نشان دهنده قدرت و عظمت این کشور است.

کد مطلب 4778297

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