  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۱

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری:

فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ با تاخیر آغاز شد

فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ با تاخیر آغاز شد

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری گفت : فعالیت آموزشی مدارس شهرستان کوهرنگ با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قائدامینی افزود: فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ به دلیل برودت هوا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح ساعت ۹ آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری در دیگر شهرستان های استان همانند روز های معمول آغاز می شود.

کد مطلب 4778302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها