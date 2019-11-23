فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ با تاخیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قائدامینی افزود: فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ به دلیل برودت هوا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح ساعت ۹ آغاز می‌شود.

وی بیان کرد: فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری در دیگر شهرستان های استان همانند روز های معمول آغاز می شود.