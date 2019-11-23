فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ با تاخیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قائدامینی افزود: فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ به دلیل برودت هوا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح ساعت ۹ آغاز میشود.
وی بیان کرد: فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری در دیگر شهرستان های استان همانند روز های معمول آغاز می شود.
شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری گفت : فعالیت آموزشی مدارس شهرستان کوهرنگ با یک ساعت تاخیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز قائدامینی افزود: فعالیت مدارس شهرستان کوهرنگ به دلیل برودت هوا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح ساعت ۹ آغاز میشود.
وی بیان کرد: فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری در دیگر شهرستان های استان همانند روز های معمول آغاز می شود.
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