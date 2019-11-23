فرهنگ بسیج جهانی شده است

سردار محمدحسین بابایی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه هفته بسیج هفته بهترین ها است افزود: در این هفته خدمات بهترین ها و وفادارترین افراد به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: هفته بسیج هفته وفادارترین افراد به مردم و انقلاب و هفته مستضعفین است و فرهنگ بسیج که با انقلاب ما آغاز شده امروز جهانی شده است.

سردار بابایی ادامه داد: امروز فرهنگ بسیجی در نیجیریه، ساحل مدیترانه، آسیای دور و نزدیک گسترش یافته است.

فرمانده سپاه کربلا با اظهار اینکه هر برنامه بسیجیان شاخص است تصریح کرد: حضور بسیجیان و گردهمایی گسترده آن در سراسر استان از جمله برنامه ها است.

وی افزود: بیش از 9 هزار ویژه برنامه هفته بسیج در استان اجرا می شود.