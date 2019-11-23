وجود تفکر بسیجی باعث تقویت روحیه همدلی و وفاق در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت درجلسه اعضاء پایگاه مقاومت بسیج شهید قندی مخابرات با اشاره به اینکه برنامه های پایگاه به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است، افزود: این مهم نشات گرفته از روحیه بسیجی و کارِ گروهی پرسنل منطقه در تمام شرایط است.

وی در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، عنوان کرد: کسب رتبه برتر این پایگاه در چند سال پی در پی گواهی بر این مطلب است.

وی دیدار اعضای پایگاه مقاومت شهید قندی با نماینده ولی فقیه در استان، مشارکت وحضور در کنگره بزرگ سرداران ۵۴۰۰ شهید استان ومساعدت مالی، حضور و مشارکت در برپایی جشن های شعبانیه و توزیع بسته فرهنگی وجشن بعثت پیامبرگرامی اسلام (ص)، مشارکت در برگزاری جشنواره استانی بسیج رسانه، حضور در برنامه تیراندازی فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کل، همکاری و مشارکت در برنامه روزکارمند به میزبانی بسیج کارمندان استان، غبار روبی نمازخانه، برگزاری محفل انس با قرآن و برگزاری مسابقه حفظ وقرائت قرآن را از جمله فعالیت های این پایگاه در سال گذشته اعلام کرد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان شرکت اعضاء پایگاه بسیج در راهپیمایی سراسری اربعین حسینی، شرکت در راهیپایی روز جهانی قدس، شرکت و حضور چشمگیر در همایش هفته بسیج کارگری، حضور و مشارکت در نشست روشنگری و بصیرت با رویکرد مقاومت یا سازش، حضور تیم فوتسال پایگاه در مسابقات استانی جام رمضان با محوریت سازمان بسیج استان و دریافت کاپ اخلاق، حضور یکی از اعضاء پایگاه در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع فرهنگ ایثار و مقاومت در هفته دفاع مقدس، حضور و مشارکت در یادواره شهدای نشور سنندج و تحقق ۱۰۰ درصدی جذب وساماندهی اعضاء برابر بخشنامه ابلاغی سازمان بسیج کارمندان از دیگر برنامه های اجرا شده توسط این پایگاه است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد پرسنل مخابرات منطقه کردستان عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید قندی هستند، بیان کرد: نتیجه این امر گسترش وفاق و همدلی در بین پرسنل و ایجاد روحیه کارِ گروهی است.

حکمت با اعلام اینکه پرسنل منطقه برای تبدیل تهدید ها به فرصت از هیچ تلاشی در راستای رسیدن به هدف دریغ نمی کنند، گفت: این مهم موجب شده است کارهای چشمگیری در منطقه انجام شود.

در ادامه این جلسه، فراهم نمودن تمهیدات حضور بسیجیان پایگاه به صورت دسته جمعی در راهپیمایی اربعین حسینی، شرکت در همایش سالیانه بسیجیان وکلیه برنامه های استانی که به پایگاه ابلاغ می شود، تشکیل کارگروه فنی در قالب اعضاء پایگاه بسیج در راستای نهادینه کردن فرهنگ بسیجی در خدمات رسانی بیشتر در حوزه ارتباطات، انجام یک دوره کوهنوردی گرامیداشت هفته بسیج در دونوبت خواهران و برادران، اختصاص اعتبار به شهرستانهای تابعه جهت برگزاری برنامه های هفته بسیج توسط پایگاه های شهرستانی به عنوان برنامه های هفته بسیج سال جاری در چند بند با حضور اعضاء پایگاه مصوب شد.

در این جلسه اعضاء پایگاه مقاومت بسیج شهید قندی مخابرات منطقه کردستان نظرات و پیشنهادات خود را برای هرچه بهتر برگزار نمودن برنامه های این هفته بیان کردند.