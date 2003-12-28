بنگلادش يك تيم پزشكي و كمك انساندوستانه به ايران مي فرستد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، بي اس اس خبرگزاري رسمي بنگلادش امروز خبر داد : خالده ضياء نخست وزير اين كشور دستور ارسال دارو و يك تيم پزشكي به ايران را صادر كرده است .

بنابراين گزارش نخست وزير بنگلادش پيش از اين پيام تسليت خود را به دولت ايران ابلاغ كرد وي در اين پيام اظهارداشت كه وي ازشنيدن خبر وقوع زلزله دلخراش در ايران عميقا شوكه شد .

طبق سخنان وزير كشور ايران درزلزله بم بيست هزار كشته و هزاران تن مجروح شدند.

گفتني است كه ايران و بنگلادش هردو از اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي هستند .



