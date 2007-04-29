کانون ادبیات ایران نشست های تخصصی برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، " نسبت ادبیات و رسانه " عنوان میزگرد کانون ادبیات ایران در نمایشگاه کتاب است که با حضور هادی سعیدی کیاسری رئیس کانون ادبیات ایران، محمد رضا گودرزی دبیر گروه داستان کانون، یوسف علیخانی، سیامک وکیلی و صادق کرم یار برگزار می شود.

" بررسی داستان کوتاه ایرانی در دهه اخیر" دیگر موضوع میزگردهای کانون را تشکیل می دهد. در این میزگرد جواد جزینی، محمد رضا گودرزی، بلقیس سلیمانی و حسن اصغری سخنرانی می کنند.

نشست های کانون ادبیات روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه از ساعت 30/17 تا 30/19 در محل سرای اهل قلم برگزار می شود.