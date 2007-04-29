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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

در سرای اهل قلم ؛

کانون ادبیات ایران نشست های تخصصی برگزار می کند

کانون ادبیات ایران در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب با مشارکت سرای اهل قلم به برگزاری دو میزگرد با محوریت ادبیات داستانی می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، " نسبت ادبیات و رسانه " عنوان میزگرد کانون ادبیات ایران در نمایشگاه کتاب است که با حضور هادی سعیدی کیاسری رئیس کانون ادبیات ایران، محمد رضا گودرزی دبیر گروه داستان کانون، یوسف علیخانی، سیامک وکیلی و صادق کرم یار برگزار می شود.

" بررسی داستان کوتاه ایرانی در دهه اخیر" دیگر موضوع میزگردهای کانون را تشکیل می دهد. در این میزگرد جواد جزینی، محمد رضا گودرزی، بلقیس سلیمانی و حسن اصغری سخنرانی می کنند.

نشست های کانون ادبیات روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه از ساعت 30/17 تا 30/19 در محل سرای اهل قلم برگزار می شود.

کد مطلب 477841

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