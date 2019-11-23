به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیجیان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز (شنبه) با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع، سردار طلائی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در مجموعه ورزشی ساصد برگزار شد.

امیر حاتمی در این مراسم طی سخنانی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، گفت: بسیج مولود مبارک و موثر انقلاب اسلامی ایران و انقلاب اسلامی نیز خود مهمترین پدیده قرن جدید است.

وی با بیان اینکه در زمانی که دو قطب شرق و غرب در جهان حاکم بودند، احتمال وقوع انقلابی با شعار نه شرقی و نه غربی نمی‌رفت، افزود:اما به لطف پروردگار این انقلاب عظیم به پیروزی رسید و خود موجب پدیده های نوین در جهان شد.

وزیر دفاع، بسیج را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: به برکت انقلاب اسلامی و با تدبیر امام خمینی (ره) بسیج در دل توفان حوادث شکل گرفت و ماموریت های خود را به بهترین شکل برعهده گرفت و در دل امواج دسیسه های مختلف دشمنان انقلاب سرافراز پیش آمد.

امیر حاتمی گفت: بسیج روز به روز بالنده تر و سرافراز پیش خواهد رفت، بسیج از مردم و برای مردم و بدونه هیچ توقع و چشم داشتی به مردم خدمت می کند. بسیج یعنی همه ملتی که علاقه مند به ملت و نظام است.

وی افزود: بسیجیان آمده،موقع شناس و همواره دشمن را رصد می کنند و همواره در مقابل جبهه های دشمنان جبهه مقاومت را شکل می‌دهند.

وزیر دفاع با اشاره به حضور مقتدر بسیج در دفاع مقدس و نقش آفرینی موثر آن گفت: بسیج در دفاع مقدس و در جنگ فرهنگی دشمن کار های نشدنی را انجام داد. بسیجیان در همه عرصه ها درخشیده اند در حوزه علم و فناوری با وجود همه موانع و تحریم ها حضور داشته و ما امروز در عرصه هسته ای، دفاعی، شیمی و دیگر حوزه ها کارهای نشدنی را انجام داده و به یک قطب تبدیل شده ایم.

امیر حاتمی در ادامه با اشاره به تاثیر تفکر بسیجی در مقابله با اقدامات امنیتی دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: در جبهه امنیتی که از ابتدای پیروزی انقلاب در آن با دشمن درگیر بودیم، همواره تفکر و روحیه بسیجی و بسیجیان نقش آفرین بودند و همواره دشمن را در این جبهه به خاک ذلت کشاندیم؛ چه روزی که همه گروهای چپ و راست اعم از منافقین و کمونیست و مارکسیست و سلطنت طلب را برای وارد کردن ضربه امنیتی به کشور به میدان آوردند، چه این روزها که گفته بودند تلاش خواهیم ناامنی ها را به داخل ایران بکشانیم و همه تلاش‌های خود را هم انجام دادند.

وی ادامه داد: دشمنان به بهانه واهی و سو استفاده از یک حرف انتقادی مردم به دنبال ضربه زدن به کشور بودند اما دیدیم که نتوانستند؛ واقعا برنامه ریزی کرده بودند و می‌خواستند در کشور نا امنی ایجاد کنند، اما همین روحیه و تفکر بسیجی در بین همه مردم عزیز ما به خوبی توانست نقشه را نقش بر آب کند.

وزیر دفاع تصریح کرد: دشمنان می‌خواستند بر تحریم ها و محدودیت ها، نا امنی اضافه کنند، اما مردم عزیز ما به خوبی نقشه آنها را متوجه شدند و نیروهای عزیز ما اعم از انتظامی، اطلاعاتی و بسیجیان ظرف چند روز برنامه ریزی بلند مدت و مفصل آنها را نقش بر آب کردن و به فرمایش رهبر معظم انقلاب در جنگ امنیتی هم در کنار جنگ نظامی، فرهنگی و سیاسی یک پیروزی شیرینی برای ملت محقق شد و آنها مجددا سرافکنده و متوجه شدند که برنامه ریزی چندساله آنها برای ایجاد تا امنی در مقابل بصیرت و آگاهی و عزم و اراده بسیجیان و نیروهای دفاعی و امنیتی ایران هیچ است.

امیر حاتمی با بیان اینکه دشمنان با سرافکندگی و خواری از ایران خارج شدند، اظهار داشت: به لطف خدا نظام جمهوری اسلامی ایران توانست بگوید که ما برای ملت عزیزمان آنچه را که مصلحت بدانیم تصمیم می گیریم و شما نمی‌توانید نظام جمهوری اسلامی را در بی تصمیم قرار دهید؛ این آرزو را با خود به گور خواهید بُرد و نخواهید توانست به ملت ایران تحمیل کنید که او نتواند آنجا که باید تصمیم بگیرد، تصمیم بگیرد.

وزیر دفاع با اشاره به تصمیم سران قوا در خصوص سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، افزود: ما تصمیم می‌گیریم و این تصمیم موجب انسجام ملت و مسئولین نظام اسلامی شد و سران قوا با هم امضا کردند و رهبری حکیم، شجاع و بسیجی جانباز انقلاب به موقع و هوشمندانه از تصمیم مهم سران قوا حمایت کردند و به دشمنان این پیام را دادند که ما تصمیم میگیریم، تصمیم درست می‌گیریم و اگر تصمیمی اشتباه داشته باشد، آن را اصلاح می ‌کنیم، اما زنده ایم، پویاییم و شما همانگونه که با فشار حداکثری نتوانستید ما را به تصمیم گیری وادار کنید، نخواهید توانست ما را در تصمیم گیری فلج کنید.

امیر حاتمی گفت: ملت با تمام قوا و هوشمندی از تصمیمات درست مسئولیت و رهبر معظم انقلاب حمایت میکنند و ما در جنگ اقتصادی نیز که جنگ مهمی است و امروز در آن قرار داریم با اتکا به روحیه و تفکر بسیجی پیروز خواهیم شد و آرزوی تسلیم شدن را در دل دشمنان خواهیم گذاشت.

وی در پایان تصریح کرد: امروز از هر زمان دیگری مطمئن تریم و باور قوی تری داریم که باید روحیه و تفکر بسیجی در جامعه‌مان حاکم باشد در آن صورت است که می‌دانیم در درون ملت ایران قدرت دفاعی مستحکم، زنده و پویایی پدید می‌آید که هیچ کس یارای مقابله با آن را نخواهد داشت.