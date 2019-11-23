شیوه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین غیرکارشناسی بود

نظر افضلی در گفت‌وگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: دولت در اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین به صورت غیرکارشناسی عمل‌کرد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیان‌کرد: اینکه یک شبه و بدون آمادگی روانی جامعه این طرح اجرا شود، نادرست بود.

افضلی با اشاره به بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چگونگی اجرای افزایش طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: باید نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه اخذ و رایزنی با نمایندگان نیز صورت می‌گیرد.

وی ادامه‌داد: اگر رایزنی با نمایندگان صورت گرفته و نمایندگان نیز با مردم در این زمینه صحبت می‌کردند، بی شک جامعه پذیرش بیشتری برای این طرح می‌داشت.

نمایندگان مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر که با تصمیم سران قوا این طرح اجرا شده است باید با اجرای اقداماتی چون تقویت سیستم حمل و نقل عمومی(با استفاده از وسایل نقلیه‌ای که از گازوئیل استفاده می‌کنند) به ویژه در مسیرهای روستایی فشار احتمالی به مردم را کاهش دهیم.

افضلی با اشاره به اینکه برخی از مناطق چون شوسف به CNG دسترسی ندارند، اظهارکرد: باید قبل از اجرای طرح، زیر ساخت‌های آن چون تقویت جایگاه‌های CNG و گسترش وسایل حمل و نقل عمومی صورت می‌گرفت.

وی بیان‌کرد: از آنجایی که قیمت بنزین در کشور ما بسیار پایین بود، مردم ترجیح می‌دادند که از ماشین‌های شخصی برای حمل و نقل استفاده کنند ولی اکنون انتظار است که استفاده از حمل و نقل عمومی رونق یابد.

وی با اشاره به اینکه حتی قیمت بنزین سهمیه‌ای نیز افزایش یافته است، ادامه داد: از این جهت بی‌شک اندکی افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود، ولی باید با نظارت‌های مستمر مانع افزایش قیمت افسارگسیخته به بهانه اصلاح قیمت بنزین شویم.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت دسترسی مردم به اینترنت و فضای مجازی در روزهای گذشته به وسطه حفظ امنیت جامعه، یادآورشد: این محدودیت امتحانی برای شبکه ملی اطلاعات بود.

افضلی گفت: خوشبختانه از طریق شبکه ملی اطلاعات مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی و سایت‌هایی که سرور آنان در داخل کشور است، دسترسی داشتند.