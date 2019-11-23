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۲ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

شی جینپینگ؛

چین خواهان توافق تجاری است اما ترسی از جنگ ندارد

چین خواهان توافق تجاری است اما ترسی از جنگ ندارد

رئیس جمهور چین در اظهاراتی اعلام کرد که پکن با وجود آنکه خواستار توافق تجاری با آمریکاست اما برای دفاع از حقوق خود نیز آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در این رابطه گفت: ما برای توافق تلاش می کنیم و در حال آماده شدن هستیم اما هرگز اجازه نمی دهیم چین مانند گذشته ها تحقیر شود. بحث توافق تجاری یک موضوع است و ما هم به دنبال آن هستیم اما هر زمان که ضرورت داشته باشد برای حفظ حقوق خود مبارزه خواهیم کرد.

پیش از جینپینگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دستیابی به یک توافق تجاری با چین پس از دوره‌ای طولانی از مذاکرات در حال حاضر بسیار محتمل شده است و زمان آن بسیار نزدیک است.

ترامپ در این ارتباط گفته است که احتمال زیادی برای دستیابی به یک توافق خوب با چین وجود دارد.

کد مطلب 4778474

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