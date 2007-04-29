لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، اظهار داشت: با توجه به تدوین استراتژی کلی انتخاباتی جمعیت ایثارگراران، در مرحله اول اجرای این برنامه تمامی تلاشمان را بر روی ساماندهی و تقویت تشکیلات جمعیت در استان ها گذاشته‌ایم.

قائم مقام جمعیت ایثارگران افزود: در راستای استراتژی کلی ما که بر وحدت بین نیروهای اصولگرا بنا شده، از هفته آینده اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگراران دیدار و رایزنی های خود را با مجموعه گروه ها و شخصیت های اصولگرا برای رسیدن به وحدت در انتخابات مجلس هشتم آغاز می کنند.

فروزنده که از وی به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی جمعیت ایثارگراران انقلاب اسلامی نام برده می‌شود، در پایان گفت: در این دیدارها تلاش خواهیم کرد که بر اساس تعامل و همفکری زمینه را برای وحدت فراگیر نیروهای اصولگرا فراهم کنیم.