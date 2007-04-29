" من هشتمین آن هفت نفرم " به پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دارای سیزده داستان است که " میراث پدر "، " آن بت ابراهیم می خواست "، " دقیانوسی که منم "، " دنیا بیستون است اما فرهاد ندارد "، " حوا مادر من است " و... از عناوین این مجموعه اند. این کتاب را نشر صابرین منتشر کرده است.

در قسمتی از کتاب آمده است: " سگ اصحاب کهف گریست و گفت: من هشتمین آن هفت نفرم. با من این گونه نکنید. آیا کتاب خدا را نخوانده اید؟ آیا نمی دانید پروردگار از من چگونه یاد می کند؟ هزار سال پیش از این خوی سگی ام را کشتم و پلیدی را شستم. امروز از غارم بیرون آمدم تا بگویم چگونه سگی می تواند به آدمی بدل شود اما دیدم که چگونه آدمی بدل به دام و دد شده است..."

" من هشتمین آن هفت نفرم " با تصویرگری سحر بردایی روانه بازار کتاب شده است. این کتاب به گفته نویسنده دنباله سه کتاب دیگر وی با عناوین " یلی نام تمام دختران زمین است "، " پیامبری از کنار خانه ما رد شد " و " در سینه ات نهنگی می تپد " است که با درونمایه ای عرفانی منتشر شده اند.

از نظرآهاری اثر دیگری با نام "جوانمرد نام دیگر تو " به زودی توسط نشر صابرینعرضه می شود. این کتاب شامل چهل روایت از داستان های شیخ ابوالحسن خرقانی است .