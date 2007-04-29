خودکشی سلول های سرطانی با استفاده از نانوذرات شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم دانشمندان در انستیتو تحقیقات سرطان مرکز سرطان شناسی بیتسون انگلیس به موش های آزمایشگاهی نوعی ماده شیمیایی بر پایه فناوری نانو تزریق کردند که به دنبال آن سلول های سرطانی دست به خودکشی زدند.

به گفته دانشمندان این تکنیک جدید به میزان قابل توجهی رشد تومورهای سرطانی را کند کرده است.

در این فرآیند ماده شیمیایی یاد شده فعالیت ژنی موسم به p73 را آغاز می کند که مرگ سلول سرطانی را موجب می شود. اکنون دانشمندان امیدوار هستند با استفاده از این تکنیک نوین فصل جدیدی در فرآیند جهانی مبارزه با سرطان بگشایند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی اس.تی.وی، دانشمندان افزودند که ارسال چنین پروتئینی به صورت مستقیم به جریان خون با استفاده از سیستم انتقال نانوذراتی می تواند راهی مناسب برای از بین بردن تومورهای سرطانی تلقی شود.