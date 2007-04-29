بازدید کارشناس سازمان جهانی بهداشت از مرکز فرآموز شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضل امروز از مرکز فرآموز مهارت های رفتاری در پارک بعثت بازدید کرد و آن را یکی از بهترین و جالب ترین تجربه های خود دانست.

کارشناس فنی سازمان جهانی بهداشت بر ابتکارات جامعه محور با اشاره به اینکه ایجاد این مرکز کاری خلاقانه بوده است، گفت: با توجه به اینکه در این مرکز بر سیگار به عنوان آغاز ورود به اعتیاد تاکید شده است، خوب است که به عنوان یک مرجع آموزش سلامت معرفی شود و به دیگر مسائل سلامت مانند محیط زیست ، بیماری ، تغذیه و غیره نیز بپردازد.

وی با اشاره به اینکه آموزش های سنتی همواره و در بلند مدت خسته کننده است اظهار کرد: به نظر من این مرکز می تواند مواد آموزشی را تهیه کند تا در کنار سایر متون در مدارس تدریس شود و با بازدیدی که دانش آموزان از این مرکز دارند، آموزش شکل فرا منطقه ای به خود گرفته و تاثیرات بهتری داشته باشد.

افضل به گروه سنی مخاطب در مرکز فرآموز مهارت های رفتاری اشاره کرد و افزود: رده سنی دبستان، بچه هایی را تشکیل می دهند که در دوران رشد و تکامل هستند که آموزش برای آنها ضروری است اما اگر این آموزش به نوجوانان و بچه های سن کنکور نیز داده شود تا آنها مهارت های زندگی را بیاموزند و به شخصیت سازی آنان کمک کند، بسیار تاثرات مثبتی در شکل جامعه خواهد داشت.

کارشناس فنی سازمان جهانی بهداشت بر ابتکارات جامعه محور در ادامه ابراز امیدواری کرد که مراکزی از این نوع هرچه بیشتر توسعه یابد و از لحاظ کیفی نیز بهتر شود تا به عنوان یک مدل برای سایر ارگانهایی که وظیفه انسان سازی دارند، قابل استفاده باشد.

نخستین مرکز فرآموز مهارت های رفتاری سال گذشته با هدف آشنایی دانش آموزان مقطع دبستان با مضرات دخانیات و آسیب های اجتماعی از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در پارک بعثت در منطقه 16 تهران افتتاح شد.

این مرکز همه روزه میزبان دانش آموزان مقطع دبستان است.