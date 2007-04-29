شوراها بدون مشارکت مردم نمی توانند مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای اسلامی و آغاز به کار و فعالیت سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مهندس محمد جواد محمدی زاده، استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از حضور پر شور مردم در انتخابات 24 آذر در سال گذشته، گفت: آموزه های دینی ما 1400سال است که فرمان به مردم سالاری، شور و مشورت و فرهنگ شورایی دارد.

وی با اشاره به آیه شورا ادامه داد: پیامبر درس مشورت را برای همیشه به مسلمانان آموخت و این مردم سالاری دینی را در نمادی به نام فرهنگ شورایی متجلی ساخت و ما افتخارمان این است که نظام شورایی را به عنوان یک نظام کارآمد در سطح جهان نمایان کنیم.

محمدی زاده در رابطه با عملکرد دو شورای قبلی تصریح کرد: در شورای اول با چالش هایی روبرو بودیم که با فعالیت بسیار خوب شورای دوم، نظام فرهنگ شورا محوری قوام پیدا کرد و گفتمان عدالت در انتخابات شوراها مطرح شد و در کل کشور شکل گرفت.

استاندار خراسان رضوی وجود مفاهیمی همچون مهرورزی، عدالت محوری، خدمتگزاری ،کار و تلاش را در شورای دوم نمایان عنوان کرد و گفت: مردم هم با تکیه بر همین ارزش ها دولت اصولگرا را انتخاب کردند و مجلس ودولت اصولگرا روی کار آمد و با همان نگاه مهرورز و عدالت محور دراستای خدمت بی منت گام نهاد.

وی در ادامه خواستار نهادینه کردن فرهنگ شورایی به عنوان یک فرهنگ کارآمد شد و ضمن تاکید بر اهمیت اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: روح این قانون مشارکت مردم و حضور همیشه در صحنه آنهاست.

استاندار خراسان رضوی در پایان خواستار هماهنگی و تعامل بین شوراهای شهر و روستا و دستگاه های اجرایی و نظارتی استان جهت رسیدن به عدالت اجتماعی شد و همکاری خود و سایر دستگاه ها را با شوراها اعلام کرد.

دراین مراسم از شورای دوره دوم شهرستان قوچان و روستای لوشاب از شهرستان فریمان به عنوان شوراهای نمونه در دوره قبل تجلیل شد.

همایش یاد شده با حضور 1500 نفر از منتخبین سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان رضوی، نمایندگان دومین دوره شوراهای اسلامی خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی، امام جمعه مشهد، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و تن چند از مسئولان استان برگزار شد.

