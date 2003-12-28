تيم ملي فوتبال آلمان به مصاف تيم ملي ايران مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" ابراهيم طالبي مربي پيشين باشگاه استقلال كه ارتباط خوبي با مديران وباشگاههاي فوتبال آلمان دارد، در تلاش است تا زمينه اين ديداردوستانه را فراهم آورد.

باتوجه به اينكه بازيكنان بوندس ليگا دراين فصل درتعطيلات بسرمي برند، طالبي قصد دارد تا با رودي فولرسرمربي تيم ملي آلمان براي انجام اين مسابقه هماهنگي هاي لازم را صورت دهد. درصورتيكه تلويزيون آلمان نيزبراي پخش اين مسابقه ابرازتمايل كند، مبلغ دوميليون يورودراختيار فدراسيون فوتبال آلمان قرارخواهد داد كه با توجه به رابطه خوب طالبي با رييس فدراسيون فوتبال آلمان اين پول مي تواند براي كمك به زلزله زدگان بم ودرجهت بازسازي مناطق زلزله زده دراختيارمسوولان كشورمان قرار گيرد.