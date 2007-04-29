  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۲۰

اولادی هفته آینده به امارات می رود / 700 هزار دلار سهم پرسپولیس

اولادی هفته آینده به امارات می رود / 700 هزار دلار سهم پرسپولیس

مشکل خروج از کشور مهرداد اولادی مهاجم جوان تیم فوتبال پرسپولیس برطرف شد و او هفته آینده برای حضور در تمرینات تیم فوتبال الشباب به امارات می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش مسئولان باشگاه پرسپولیس اداره نظام وظیفه کشوری موافقت خود را با معافیت تحصیلی مهرداد اولادی اعلام کرد. در پی حل این مشکل باشگاه پرسپولیس مجوز خروج از کشور را برای این مهاجم جوان دریافت کرد و او می تواند تا هفته آینده خود را به باشگاه الشباب معرفی کند.

اولادی هفته آینده برای حضور در تمرینات باشگاه الشباب راهی امارات می شود و از فصل آینده این تیم را در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات همراهی می کند.

از بابت انتقال مهرداد اولادی به تیم فوتبال الشباب امارات رقمی حدود 700 هزار دلار نصیب باشگاه پرسپولیس خواهد شد که هنوز این مبلغ به حساب باشگاه واریز نشده است.

کد مطلب 477892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها