اولادی هفته آینده به امارات می رود / 700 هزار دلار سهم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش مسئولان باشگاه پرسپولیس اداره نظام وظیفه کشوری موافقت خود را با معافیت تحصیلی مهرداد اولادی اعلام کرد. در پی حل این مشکل باشگاه پرسپولیس مجوز خروج از کشور را برای این مهاجم جوان دریافت کرد و او می تواند تا هفته آینده خود را به باشگاه الشباب معرفی کند.

اولادی هفته آینده برای حضور در تمرینات باشگاه الشباب راهی امارات می شود و از فصل آینده این تیم را در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات همراهی می کند.

از بابت انتقال مهرداد اولادی به تیم فوتبال الشباب امارات رقمی حدود 700 هزار دلار نصیب باشگاه پرسپولیس خواهد شد که هنوز این مبلغ به حساب باشگاه واریز نشده است.