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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۳۱

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان؛

اجلاس کمیته وزرای ورزش و جوانان کشورهای اسلامی برگزار می شود

اجلاس کمیته وزرای ورزش و جوانان کشورهای اسلامی برگزار می شود

در پی برگزاری نخستین کنفرانس اسلامی وزرای ورزش و جوانان کشور عربستان، اجلاس کمیته وزرای ورزش و جوانان با حضور سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان ملی جوانان در راستای برگزاری کمیته فرعی وزرای ورزش جوانان درکشورعربستان سعودی، هیات رسمی سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران با حضورمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان به این کشور سفرخواهد کرد.

این سفرسه روزه از دوشنبه 10 اردیبهشت ماه آغازمی شود و طی آن حجت الاسلام حاج علی اکبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان با نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران درسازمان کنفرانس اسلامی، رئیس سازمان جوانان عربستان و وزرای ورزش و جوانان سایر کشورهای حاضر دیدارخواهد کرد.

علاوه بربرگزاری جلسات، دیداربا نمایندگان کشورهای اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان درنشست اصلی اجلاس به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین دراین سفرمحمد اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در اجلاس مقدماتی کمیته فرعی وزرای ورزش و جوانان طرح ها و پشنهادات سازمان ملی جوانان را مطرح می کند.

لازم به ذکراست اجلاس کمیته فرعی وزرای ورزش و جوانان روزچهارشنبه با حضور14 کشوراسلامی برگزارمی شود و طی آن گزارشی ازسوی دبیرخانه کنفرانس اسلامی وزرای ورزش وجوانان ارایه خواهد شد.

همچنین طبق برنامه ارایه شده ازسوی عربستان سعودی جهت اجرایی کردن پیشنهادات مصوب نخستین کنفرانس اسلامی وزرای ورزش وجوانان در دو حوزه برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی و راهبردی اعلام می شود.

کد مطلب 477901

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