دایره برخورد با سارقان متواری و مجرمین تحت تعقیب راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد محمدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه جرایمی از جمله سرقت به عنف، تجاوز به عنف و سرقت های مسلحانه جرایمی خشن بوده و اثرات منفی بر جامعه دارند دایره ویژه ای برای رسیدگی به این گونه جرائم در استان راه اندازی شده است .

وی افزود: در این راستا اداره آگاهی استان اولویت کاری خود را بر رسیدگی سریع به این گونه جرایم و برخورد قاطع و دستگیری مجرمان و سپردن آنها به دستگاه قضایی قرار داده است.

محمدی تاکید کرد: در همین رابطه دایره برخورد با سارقان متواری و مجرمین تحت تعقیب راه اندازی شده و شروع به کار کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس یادآورشد: کشف پنج فقره سرقت به عنف و دستگیری سه سارق از جمله عملیاتی است که این دایره از ابتدای سال جاری تاکنون انجام داده است.