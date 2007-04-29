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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

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آغاز فروش پیشرفته‌ترین سیستمهای روباتیک ویژه تصفیه آب استخرها

آغاز فروش پیشرفته‌ترین سیستمهای روباتیک ویژه تصفیه آب استخرها

مبتکران شرکت روباتیکی در آمریکا دو مدل جدید از روبات های ویژه تصفیه و پالایش آب استخرها را پس از ماه ها آزمایش اکنون برای ورود به بازار آماده کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبتکران شرکت IRobot روبات جدید Verro را ارایه کرده اند که به صورت هوشمند عمل کرده و با شنا در آب استخر می تواند در مدت یک ساعت تا 5 هزار گالن آب را تصفیه کند.

این روبات هوشمند می تواند با شنا کردن در طول و عرض استخر ضمن پالایش آب به تمیز کردن دیواره های استخر نیز بپردازد.

به گفته مبتکران این پروژه روبات یاد شده می تواند تا عمق 50 فوتی وارد آب شود و به راحتی در آب حرکت کند.

بر اساس گزارش شرکت irobot این روبات های هوشمند با استفاده از کابل طویلی به یک ترمینال فرماندهی در خارج از محیط آبی متصل شده و بدین ترتیب فرمان های مختلف را دریافت می کنند.

این روبات ها با توجه به قابلیت های مختلف کاری در دو مدل و با دوقیمت 800 و 1200 دلاری وارد بازار خواهند شد. در این روبات ها از سیستم هدروجت برای تمیز کردن آب استخر استفاده شده است.

از مزایای قابل توجه این روبات ها می توان به توع برنامه ریزی آنها اشاره کرد که بر این اساس هیچ گونه جرم و آلودگی در پایان کار آنها برجای نخواهد ماند.

کد مطلب 477909

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