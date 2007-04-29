شوراها تبلور حضور مردم در اداره امور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ اعضای دوره سوم شوراهای اسلامی استان مرکزی افزود: فرآیند توسعه بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و شوراها یکی از نهادهای موثر در جلب مشارکت مردمی هستند .

وی با اشاره به اینکه شوراها زمینه مشارکت مردم و شهروندان را تسهیل می کند،خاطرنشان کرد: شورا موظف است با استفاده از نیروی متخصص و کارشناس مجرب و مشاوره های کارآمد وظایف شهری و روستایی خود را انجام دهد .

سهرابی اظهار داشت : تعامل شوراها با دستگاه های اجرایی و مردم و اطلاع رسانی در خصوص مشکلات و مشارکت مردم در آبادانی منطقه ای از وظایفی که باید مورد توجه شوراها قرار گیرد .

وی تصریح کرد: از مهمترین وظایف شورا انتخاب شهردار است که این موضوع تبلور تخصصی کار آمدی شوراها رانشان می دهد .

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه عملکرد مناسب هر شهرداری نیازمند امکانات کافی ، برنامه ها و طرح های مناسب است افزود: متاسفانه 39 ملیارد تومان از محل تخصیص عوارض کارخانه ها طلب داریم که وصول آن می تواند بخشی از نیازها را برطرف کند .

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این هایش گفت: شورای اسلامی محل کسب شهرت و منافع مادی نیست و خادمان به مردم در شوراها باید از این امر و عواقب آن آگاهی داشته باشند .

آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: اتحاد اعضای شوراهای اسلامی بستر مناسبی را در مناطق شهری و روستایی ایجاد می کند .

مدیر کل دفتر اجتماعی و انتخابات استانداری مرکزی نیز گفت: دوره دوم شورای اسلامی استان اعم از شهری و روستایی را دو هزار و 765 نفر شامل می شدند که در 28 شهر و بیش از 830 روستا عضو شورا بودند. از این تعدا بیش از 97 درصد مرد و مابقی زن هستند .