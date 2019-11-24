دولت برای مبارزه با باندهای بزرگ قاچاق کالا در کردستان مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه شنبه در هفتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهار داشت: باید سعی شود تا در راستای این مبارزه بحثی که مربوط به تجارت سنتی و شیوه معیشت مردم استان به ویژه مرزنشینان بوده مورد تاثیر قرار نگیرد.

وی با اشاره به اهمیت مبارزه با باندهای قاچاق کالا در استان کردستان، افزود: بسیاری از مردم در این مناطق برای تامین حداقل های معیشتی خود تلاش می کنند تا مایحتاج زندگی را برای خانواده خود فراهم کنند که باید دقت بسیاری شود تا این افراد عوامل قاچاق قلمداد نشوند تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی بتوانند هزینه های زندگی خود را از این طریق تامین کنند.

استاندار کردستان خطاب به مدیران اجرایی عضو کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، بیان کرد: باید بین قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته با افراد کم بضاعت که در مرزهای اقدام به جابجای برخی کالاها برای تامین معاش خود می کنند تفاوت قائل شد و رفتاری مناسب با آنها داشته باشیم.

مرادنیا ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای تفاوت قائل شدن بین باندهای بزرگ قاچاق کالا با افرادی که در مناطق مرزی کشور فعالیت خرد اقتصادی می کنند، در این رابطه نباید این افراد را قاچاقچی بنامیم.

وی یادآور شد: باید به گونه ای عمل شود تا چند قلم کالای همراه مرزنشینان در مناطق مرزی که صرفا برای کسب درآمد است، به عنوان قاچاق قلمداد نشود.

استاندار کردستان گفت: به دلیل وجود تنگناهای اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند باید کالاهایی را که از باندهای بزرگ و سازمان یافته قاچاق کالا در استان کشف و ضبط می شود برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم به بازارهای مصرف استان عرضه و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

در جریان برگزاری این نشست علاوه بر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی عضو این کمیسیون به ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در راستای مبارزه با قاچاق کالا پرداختند.