افزایش قیمت هر نوع کالا در بازار کردستان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، محمد دره وزمی اظهار داشت: در راستای نظارت و کنترل بیشتر بر سطح عمومی قیمت ها و اتخاذ تصمیم واحد توسط تمامی مسئولان استان، جلسه تنظیم بازار استان یک روز در میان برگزار می شود.

وی افزود: از روز شنبه هفته جاری تا به امروز به دلیل ارائه گزارش وضعیت بازار کردستان بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین سه جلسه کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شده که تا عادی سازی تمامی مراحل اصلاح قیمت بنزین این جلسات با تمام در راستای حمایت حقوق شهروندان برگزار بصورت اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: یکی از دستورالعمل‌هایی که بعد از اجرای این طرح صادر شد ممانعت از افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات در سطح بازار است و تمامی مصوباتی که در چند روز اخیر در این رابطه هم ابلاغ شده بود، باطل شد که از آن جمله می توان به برگشت قیمت کود شیمیایی و لاستیک خودروهای وانت و خاور به قیمت های قبل اشاره کرد.

دره وزمی انتظار مردم برای جلوگیری از افزایش قیمت­ها را به حق دانست و از مردم خواست تا به هر تبلیغی که در فضای مجازی منتشر می شود اعتماد نکنند و از صحت و سقم مجوزهای افراد و مراکز ارائه دهنده کالا و خدمات اطمینان حاصل کنند.