اختلال در سامانه اعلام وضعیت حمایت معیشتی وزارت رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که خانوارهایی که حمایت معیشتی به حساب آنها واریز نشده و خود را مشمول دریافت آن می دانند از ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه سوم آذرماه میتوانند با شماره گیری #۶۳۶۹* تقاضای خود را اعلام کنند.

این درحالی است که کد اعلام شده هنوز در دسترس نیست و افرادی که تماس می گیرند مشکل اختلال در سامانه وجود دارد. و سرپرستان خانوار امکان برقراری ارتباط را با سامانه اعلام شده ندارند.

براساس اعلام وزارت رفاه پس از شماره گیری این کد و ارائه کد ملی، ظرف ۲۴ ساعت برای آنها کد رهگیری ارسال می شود.

براساس اعلام دولت ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت حمایت معیشتی اعلام شده اند که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشت در نظر گرفته شده است.