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۳ آذر ۱۳۹۸، ۸:۵۹

اختلال در سامانه اعلام وضعیت حمایت معیشتی وزارت رفاه

اختلال در سامانه اعلام وضعیت حمایت معیشتی وزارت رفاه

شماره ای که از سوی وزارت رفاه برای افرادی که کمک معیشت را دریافت نکرده اند اعلام شده دارای اختلال است.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که خانوارهایی که حمایت معیشتی به حساب آنها واریز نشده و خود را مشمول دریافت آن می دانند از ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه سوم آذرماه میتوانند با شماره گیری #۶۳۶۹* تقاضای خود را اعلام کنند.

این درحالی است که کد اعلام شده هنوز در دسترس نیست و افرادی که تماس می گیرند مشکل اختلال در سامانه وجود دارد. و سرپرستان خانوار امکان برقراری ارتباط را با سامانه اعلام شده ندارند.

براساس اعلام وزارت رفاه پس از شماره گیری این کد و ارائه کد ملی، ظرف ۲۴ ساعت  برای آنها کد رهگیری ارسال می شود.

براساس اعلام دولت ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت حمایت معیشتی اعلام شده اند که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشت در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4779192

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    نظرات

    • کاظمی IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      2 0
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      سلام . نه تنها مبلغ 55 هزار تومان برای من واریز نشد بلکه یارانه ای که هر ماه واریز می شد این ماه قطع شده است. کد دستوری هم که دادند سرکاریه و اصلا برقرار نمیشه.
    • منصوری IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      همه اش دروغ و گول زدن جامعه است لطف کنید دیگه بس کنید دروغ گفتن رو تا بلای خدا بسراغ تان نیامده خود را اصلاح و منع کنید از دروغ با این سامانه دروغ تان
    • مهران IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      واقعا از این بی تدبیری دولت به کی می توان شکایت برد
    • مهدی IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 1
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      کد رهگیری به چه درد من میخوره؟!!!
    • کاوه کامرانی IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      سلام به مسئولین وزارت رفاه بفرمایید کسی که سرپرست خانوار هست و یارانه به حسابش میاد با شماره های همراه که از روز اول به نام خودش بوده وقتی شماره *6369# کد ملی رو میفرسته میزنه این خط شما نیست
    • زه ا IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      سلام .شوهرم یه گارکر ساده هس باکلی قسط عقب افتاده وخونه هم نداریم براماهم واریز نشده
    • mohammadreza IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
      0 0
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      کدرهگیری نمیاد اصلا . دو روز گذشته الان خبری نیست
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
      0 0
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      یارانه حسن روحانی بدرد خودش می خوره اونم بده به برادرش.شیخ حسن فقط می تونه باکلید دروغینش برجام بی فرجام بسازه وبا اقدامات خلق الساعه به مملکت شهیدان ومردم غیرتمندش خسارت وارد کنه .

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