برنامه ریزی برای احداث ۵۵۰۰ واحد مسکونی ملی در ایلام

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی برای احداث پنج هزار و ۴۹۲ واحد مسکونی ملی در استان توسط این اداره کل به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد واحد مسکونی دو هزار و ۵۳۸ واحد از محل بازآفرینی شهری،یک هزار و ۶۷۳ واحد از منابع سازمان ملی زمین ومسکن و یک هزار و ۲۸۱ واحد نیزتوسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت احداث برنامه ریزی شده است.

کاظمی یاد آور شد: فرایند مناقصه جهت احداث مسکن ملی استان در جریان بوده و بعد از انعقاد قرارداد و شروع احداث این واحدها فراخوان ثبت نام از متقاضیان نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان از جمله شرایط متقاضیان برای ثبت نام مسکن ملی را تأهل، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن ملی، عدم استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی برای خرید مسکن و شرایط دریافت تسهیلات اعم از اعتبارسنجی، نداشتن مالکیت شخصی و ... عنوان کرد.