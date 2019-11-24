ترکیب تیم قزاقستان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ تهران با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۷ و ۸ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

ترکیب تیم قزاقستان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: خورلان ژاکانشا (نقره جهان)

۶۰ کیلوگرم: داستان زارلیخانوف

۶۳ کیلوگرم: یرنار فیداخمتوف

۶۷ کیلوگرم: میرجان شرماخانبت(نقره آسیا)

۷۲ کیلوگرم: ابراگیم ماگومدوف

۷۷ کیلوگرم: آسخات ژانبیروف (نقره آسیا)

۸۲ کیلوگرم: میراس بارشیلیکوف

۸۷ کیلوگرم: عظمت کاستوبایف (برنز بازی های آسیایی)

۹۷ کیلوگرم: علیخان سیزدیکوف

۱۳۰ کیلوگرم: نورماخان تینالیف (برنز جهان)



طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی ۸ تیم برتر رقابت های جهانی ۲۰۱۹ نورسلطان قزاقستان مجوز حضور در این مسابقات را خواهند داشت و بر اساس تصمیم هیأت اجرایی اتحادیه جهانی کشتی گروه بندی مسابقات جام جهانی با سیستمی جدید انجام می شود به نحوی که تیم اول رقابت های جهانی با تیم های چهارم، پنجم و هشتم و تیم دوم نیز با تیم های سوم، ششم و هفتم همگروه خواهند شد.



با توجه به اینکه مجارستان تیم هفتم رقابتهای جهانی از حضور در این مسابقات انصراف داد، تیم چین جایگزین این تیم در رقابت های جام جهانی شد و گروه بندی این مسابقات طبق قانون اتحادیه جهانی به شرح زیر است:



گروه یک: روسیه – ایران – قزاقستان- کوبا

گروه دو: ازبکستان- گرجستان – ژاپن – چین