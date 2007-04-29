بهای برق مصرفی مشترکان کم مصرف خراسانی رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حکاک عصر امروز در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود : تاکنون افزایش نرخی برای سال 86 به برق خراسان ابلاغ نشده است و بر این اساس در سال جاری قیمت ها مطابق با تعرفه های سال 83 محاسبات انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد : طبق مصوبه هیئت وزیران در سال 85 الگوی مصرف برای مشترکین خانگی ، 200 کیلو وات ساعت در ماه برای کلیه فصول به غیر از تابستان است و آن دسته ازمشترکانی که این الگو را رعایت نکنند بر اساس ضرایب اعلامی از سوی هئیت دولت بهای برق بیشتری را پرداخت خواهند کرد که این افزایش به صورت پله ای بوده و از سال گذشته بر این اساس محاسبه شده است .

حکاک تصریح کرد : در گذشته حداقل بین سه هزار و 400 تا 6 هزار و 500 ریال برای مشترکین کم مصرف قبض صادر می شد که از ابتدای سال جاری هیچ گونه قبضی برای آنها صادر نمی‌شود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 16 درصد جمعبت مشترکین خانگی استان خراسان کم مصرف هستند اظهار داشت : بر اساس آمار به دست آمده بهای برق مصرفی 45 درصد از مشترکین مطابق با سال 83 و 39 درصد هم بهای برق مازاد بر الگوی مصرف را پرداخت می کنند .