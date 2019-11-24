دعوت سفیر کوبا از وزیر علوم برای شرکت در کنگره دانشگاهی ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سفیر کوبا در ایران به‌منظور پیگیری ارتباطات علمی و فناورانه با جمهوری اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفت‌وگو کرد.

آلکسیس باندریچ وگا، سفیر کوبا در ایران با منصور غلامی در محل وزارت علوم دیدار و به‌طور رسمی از وزیر علوم ایران برای سفر به کشور کوبا و حضور در کنگره دانشگاهی ۲۰۲۰ دعوت کرد.

وزیر علوم با اشاره به لزوم همکاری‌های بیشتر در زمینهٔ رفت‌ و آمد اساتید، دانشجویان و محققان دو کشور اظهار داشت: این موضوع در قالب همان طرح‌های تحقیقاتی مشترک به‌راحتی قابل انجام است.

وی ادامه داد: این همکاری‌ها برای هر دو طرف می‌تواند مفید باشد. تحصیل زبان فارسی و اسپانیایی، فرصت خوبی برای دو کشور درزمینهٔ مبادله دانشجو است. علاوه بر این موارد، زمینه‌های دیگری نیز برای تبادل تجربیات وجود دارد. یکی از این گزینه‌ها درزمینهٔ پارک‌های علم و فناوری است.

غلامی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بایستی به‌طور مستقیم درگیر این همکاری‌ها شوند گفت: امیدوارم که پیگیری شما، همکاری دانشگاه‌ها و حمایتی که من خواهم داشت موجب توسعه هر چه بیشتر همکاری‌های دو کشور شود. جایگاه ژئوپلتیک کوبا در جهان باعث می‌شود که ما در کمک‌های خود به این کشور مصمم‌تر باشیم.

همچنین آلکسیس باندریچ وگا، سفیر کوبا پیشنهاد ۴ پروژه تحقیقاتی با ایران در زمینه‌های نانو، بیوانفورماتیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط‌ زیست را مطرح کرد.

راه اندازی کرسی اسلام‌پژوهی در دانشکده فلسفه دانشگاه هاوانا

وی ادامه داد: با ابتکار عمل سفارت کوبا، یک کرسی اسلام‌پژوهی درباره آموزش‌های دینی و اسلامی در دانشکده فلسفه دانشگاه هاوانا از سر گرفته شده است. هدف اصلی راه‌اندازی مجدد این کرسی ترویج و آشنایی با تاریخ تفکر اسلامی بوده و چشم‌انداز آن گسترش موضوعات بین‌رشته‌ای است. یکی از اهداف اصلی این کار، مقابله با اقدامات اسلام هراسانه در اروپا و آمریکا است.

سفیر کوبا یادآورشد: امیدواریم بتوانیم از کمک‌های ایران برای توسعه این کرسی درزمینهٔ تبادل استاد و اطلاعات موردنیاز و پژوهش‌های لازم برخوردار باشیم.

حسین سالار آملی، قائم‌مقام وزیر در امور بین‌الملل اظهار داشت: تلاش می‌کنیم همکاری‌ها در چارچوبی که وزیر به آن اشاره کردند پیگیری کنیم. در اسرع وقت و پس از اطلاع از جزئیات پروژه‌هایی که به آن‌ها اشاره کردید، نظرمان را اعلام خواهیم کرد. درباره اسلام‌پژوهی هم نهایت همکاری را برای امکانات موردنیاز مورد نیاز خواهیم داشت.