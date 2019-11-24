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۳ آذر ۱۳۹۸، ۹:۱۹

سرپرست معاونت توسعه مدیریت گمرک ایران:

گمرک آمل صاحب پایانه صادراتی و چارت اداری شد

گمرک آمل صاحب پایانه صادراتی و چارت اداری شد

آمل-سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، از فراهم شدن زمین مورد نیاز برای ایجاد پایانه صادراتی ونیز ساخت اداره جدید گمرک در شهرستان آمل خبر داد.

احمد ذاکری درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری هایی که از سوی فرمانداری شهرستان آمل انجام شده حدود ۱۴ هزار متر مربع در مسیر کمربندی امامزاده عبدالله برای پایانه صادراتی گمرک آمل اختصاص داده شده و حدود ۲ هزار مترمربع نیز زمین با توافق هیات امنای شهرک صنعتی امامزاده عبدالله برای ساخت اداره گمرک واگذار شده است.

وی افزود: درسال های اخیر به واسطه فعالیت بیشترین واحدهای تولیدی وصنعتی ونیز حجم بالای صادرات مازندران از شهرستان آمل، تشکیلات گمرک در آمل مصوب و راه اندازی و انتصاب های اداری آن نیز ابلاغ شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، ادامه داد، که گمرک برای سال آینده برای پایانه ونیز ساختمان مستقل اداره گمرک شهرستان آمل اعتبار پیش بینی واختصاص خواهد داد.

ذاکری با بیان اینکه گمرک ایران برای اینکه تسهیل گر درامر واردات وصادرات باشد در محل استقرار فعالیت واحدهای تولیدی وصنعتی در سطح گسترده دارای شعبه است، گفت: تاکنون ۱۳۶ شعبه گمرکی در کشور راه اندازی شده واین میزان اکنون جوابگو هست.

گمرک شهرستان آمل از حدود ۱۱ سال قبل تاکنون در شهرستان آمل درحال فعالیت است.

کد مطلب 4779234

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