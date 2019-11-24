به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ تهران با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۷ و ۸ آذرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

ترکیب تیم ژاپن برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: شوتا اوگاوا (برنز جهان)

۶۰ کیلوگرم: آیاتا سوزوکی - کنیچیرو فومیتا (طلای جهان)

۶۳ کیلوگرم: یوشیکی یامادا

۶۷ کیلوگرم: شینوبو اوتا (طلای جهان) - شوگو تاکاهاشی (برنز آسیا)

۷۲ کیلوگرم: توموهیرو اینوئه (برنز آسیا)

۷۷ کیلوگرم: شوهی یابیکو

۸۲ کیلوگرم: یویا اوکاجیما

۸۷ کیلوگرم: تاکاهیرو تسورودا

۹۷ کیلوگرم: ماساکی شیکیا

۱۳۰ کیلوگرم: آراتا سوندا (برنز بازی های آسیایی)



طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی ۸ تیم برتر رقابت های جهانی ۲۰۱۹ نورسلطان قزاقستان مجوز حضور در این مسابقات را خواهند داشت و بر اساس تصمیم هیأت اجرایی اتحادیه جهانی کشتی گروه بندی مسابقات جام جهانی با سیستمی جدید انجام می شود به نحوی که تیم اول رقابت های جهانی با تیم های چهارم، پنجم و هشتم و تیم دوم نیز با تیم های سوم، ششم و هفتم همگروه خواهند شد.



با توجه به اینکه مجارستان تیم هفتم رقابت های جهانی از حضور در این مسابقات انصراف داد، تیم چین جایگزین این تیم در رقابت های جام جهانی شد و گروه بندی این مسابقات طبق قانون اتحادیه جهانی به شرح زیر است:



گروه یک: روسیه – ایران – قزاقستان- کوبا

گروه دو: ازبکستان- گرجستان – ژاپن – چین

