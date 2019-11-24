مردم آذربایجان توطئه دشمنان را خنثی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در هفتاد و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره مسائل پیرامونی به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در مهرماه سال جاری تاکید کرد: حضور ناشران نامدار و کتاب های جدید الانتشار در نمایشگاه های کتاب باید بیشتر باشد.

امام جمعه تبریز نمایشگاه کتاب را برای شمال غرب و استان یک رویداد فرهنگی دانست و گفت: نمایشگاه مطبوعات باید مستقل از نمایشگاه کتاب برگزار شود.

آل هاشم با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه مطبوعات نباید صرفا برای رفع تکلیف باشد ادامه داد : جنبی بودن نمایشگاه مطبوعات از اهمیت برگزاری آن می‌کاهد.

بخش دیگر از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم به جریانات اخیر در پی افزایش قیمت بنزین در کشور و استان بود.

امام جمعه تبریز با تقدیر از قاطعیت توام با سعه صدر و مردم داری نیروهای انتظامی و امنیتی با اغتشاشگران گفت: مردم تبریز بار دیگر در لبیک به بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب پیشگام شدند کما اینکه آذربایجان در طول تاریخ در همه صحنه سیاسی و انقلابی همیشه پیشگامی خود را به اثبات رسانده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: دشمنان تلاش زیادی برای نا آرام کردن تبریز انجام دادند اما مردم آگاه، بصیر و زمان شناس آذربایجان همه این نقشه‌ها را خنثی کرد.

هفته بسیج و تکریم این نیروی کارآمد مردمی بخش دیگری از سخنان نماینده ولی فقیه در استان بود که امام جمعه تبریز با تاکید بر حاکمیت تفکر بسیج در جامعه گفت: اگر جامعه ما با فرهنگ بسیج مانوس شود در برابر دشمنان مستحکم‌تر از گذشته خواهیم ایستاد.

آل‌هاشم یادآور شد: بسیج به همه میدان‌ها اختصاص دارد و باید از ظرفیت این نیروی کارآمد برای پیشبرد همه اهداف نظام بهره‌مند شد.