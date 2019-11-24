به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، پیش از آغاز جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات جلسه هماندیشی اعضای شورای شهر با شهردار تهران، گفت: در این جلسه تأکید شد برنامهای اولویتمحور و تحققپذیر در دو ساله پایانی مدیریت فعلی شهری اجرایی شود. در این راستا همه کمیسیونها سه محور مهم خود را اعلام کردهاند.
وی ادامه داد: البته بیش از ده ها برنامه و محور مهم از سوی کمیسیونها اعلام شده بود که به دلیل کمبود وقت، همه موارد بیان نشد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: این اولویتها بر اساس برنامه سوم شهرداری تهران مشخص شده و شهردار تهران نیز در خصوص این اولویتها نظرات خود را در جلسه هماندیشی بیان کرد.
هاشمی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر برخورد شهردار با مدیران کمکار شهرداری، گفت: منتظر گزارش شهردار در این زمینه هستیم تا مقصران معرفی شوند و از رسانهها نیز درخواست دارم از شهردار پیگیری کنند که چرا گزارش مدیران خاطی برفروبی به شورا ارائه نشده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص آخرین وضعیت گزارش کمیته تحقیق و تفحص حذف نام «شهید» از برخی معابر تهران، افزود: گزارش جالبی از این موضوع تهیه شده که به زودی در صحن ارائه میشود و به دلیل وضعیت اینترنت، در این مدت ارائه نشد.
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