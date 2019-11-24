به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت به کشاورزان سیل زده لرستان، اظهار داشت: پرونده ها در این رابطه مورد ارزیابی قرار گرفت و این امر نیز در وزارت کشور و پژوهشگاه فضایی نیز انجام گرفته است.

وی، گفت: تا کنون نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه این میزان به بیش از ۱۱ هزار کشاورز استان پرداخت شده است، تصریح کرد: از مجموع ۴۵ میلیارد تومان، تقریبا شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به هزار و ۵۰۰ نفر از کشاورزان شهرستان پلدختر پرداخت شده است.

بازدار، افزود: برخی از پرونده ها که در استان مورد تایید قرار گرفت سامانه پژوهشگاه فضایی آنها را حذف کرده است، اسناد در این رابطه مالی بوده و از حساسیت زیادی برخوردار است، پرونده ای که پرداخت می شود باید به درستی و کامل بارگذاری شود، در این راستا از کشاورزان درخواست داریم که مراجعه نکنند و بعد از اینکه مراحل پرداخت انجام گرفت مجدد پیگیری هایی را خواهیم داشت تا بررسی کنیم که به چه سبکی می توانیم آنها را دوباره مورد بازنگری قرار دهیم.

وی، تصریح کرد: قطعا با پژوهشگاه فضایی مکاتباتی خواهیم داشت چرا که نیت ما پرداخت کلی خسارت ها است.