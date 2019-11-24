بارندگی در شمال و جنوب/آلودگی در شهرهای بزرگ

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز یکشنبه در استان گیلان ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات شمال شرق، بارش پراکنده و خفیف پیش بینی می شود.

صادق ضیاییان افزود: از اواخر وقت امروز و فردا دوشنبه در برخی نقاط استان های ایلام، لرستان، خوزستان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بخش هایی از اصفهان و شمال خلیج فارس، بارش پراکنده باران گاهی رعد و برق و در ارتفاعات این استان ها بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: همچنین تا روز چهارشنبه به سبب پایداری هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا مواجه خواهیم بود.

به گفته ضیاییان، از روز دوشنبه تا پنجشنبه روند افزایش نسبی دما بر سواحل خزر حاکم خواهد بود.

وی افزود: هوای تهران امروز نیمه ابری همراه با غبار محلی، فردا کمی ابری و غبارآلود و سه شنبه و چهارشنبه صاف و غبار آلود خواهد بود. و کمترین دمای پایتخت فردا دوشنبه در سردترین ساعات به یک درجه سانتیگراد خواهد رسید.