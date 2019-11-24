انتظار مردم و رهبری از مسئولان کاهش مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی امروز شورای شهر با اشاره به اینکه در هفته گذشته کشور دچار التهاباتی ناشی از تصمیمات جدید در سهمیه بندی بنزین شد، اظهار کرد: علاوه بر خسارات قابل توجه به اموال عمومی، ایجاد اختلال در خدمت رسانی دستگاه ها و کسب و کارهای مربوط به فضای مجازی، بخشی از هموطنان نیز آسیب دیدند که امیدواریم، خسارت‌ها و مشکلات در خدمات عمومی هرچه سریعتر برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیامدهای سهمیه بندی بنزین، افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل ونقل عمومی در شهر است که متاسفانه طی دهه اخیر، با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیات وزیران، به دلیل گره های بوروکراتیک و عدم هماهنگی دستگاه های مسئول نظیر وزارتخانه های صمت، نفت، راه و کشور و بانک مرکزی، سازمان برنامه وصندوق توسعه ملی این مصوبات بر زمین مانده است و حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی شش سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر توقف عمدی چند خودروی عمومی یکی از عوامل تشدید ناآرامی ها و اغتشاشات هفته گذشته بود، در تهران به طور متوسط روزانه شاهد خرابی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس هستیم که علت آن فرسودگی و عدم جایگزینی است.

به گفته هاشمی، انتظار مردم و رهبری از مسئولان در دستگاه های مختلف، حداکثر مساعدت جهت کاهش مشکلات مردم وافزایش تولید و اشتغال است و حوادث هفته گذشته نشان داد که آستانه صبر عمومی کاهش یافته و اگر تدبیری برای حل مشکلات و کاهش فشارها به جامعه اندیشیده نشود انباشت نارضایتی ها مجددا ممکن است با جرقه ای مشتعل شود.

وی تصریح کرد: در حوزه مدیریت شهری نیز انتظار جدی ما از شهرداری تهران، افزایش توان اجرایی و عملگرایی برای به نتیجه رساندن اقدامات در جهت ارتقاء خدمت به شهروندان است و نباید با تزلزل، فرافکنی و انفعال، در حل مشکلات کوتاهی کرد.