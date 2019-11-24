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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۳

مدیرکل منابع طبیعی اردبیل خبر داد:

اجرای طرح «کاداستر» در ۱۴ حوزه آبخیز اردبیل

اجرای طرح «کاداستر» در ۱۴ حوزه آبخیز اردبیل

اردبیل - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای طرح کاداستر در ۱۴ حوزه آبخیز استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل از اجرای طرح کاداستر در ۱۴ حوزه آبخیز استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد و افزود: این پروژه‌ها با عنوان اصلاح وبازنگری نقشه‌های سنواتی بر اساس دستور العمل کاداستر با اولویت در حوزه آبخیز و تبدیل اسناد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: برای اجرای کاداستر این حوزه ها ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل یادآور شد: پروژه های کاداستری در ۱۱۳ هزار هکتار در ۱۴ حوزه از جمله حوزه سبلان و درویش چای در شهرستان سرعین ۲۸ هزارو ۹۰۹ هکتار و حوزه ملا احمد در شهرستان نیر به مساحت ۷ هزارو ۶۸۹ هکتار و کریق و هیر در شهرستان اردبیل به مساحت ۱۶ هزار و ۷۵۰ هکتار،حوزه عنبران در شهرستان نمین به مساحت ۳ هزار و ۱۰۶ هکتار، حوزه کورار در شهرستان پارس آباد به مساحت ۷ هزار و ۴۱۹ هکتار، حوزه ساری قمیش در شهرستان بیله سوار بمساحت ۵ هزارو ۸۸۳ هکتار،حوزه گرمی چای و شور درق در شهرستان گرمی به مساحت ۲۰هزار و ۶۲۶ هکتار، کندرق، علی آباد و اندبیل در شهرستان خلخال به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۴ هکتار و حوزه فاراب در شهرستان کوثر به مساخت ۷ هزار و ۷۸۳ هکتار در حال انجام است.

هدایت تصریح کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۲۵ هزار هکتار با اعتبار هشت هزار و ۱۱۲ میلیون ریال کاداستر در ۹ حوزه آبخیزداری انجام شده و پیش بینی می‌شود تا شش ماه آینده بتوانیم نسبت به اتمام کار مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های کاداستر اقدام کنیم.

کد مطلب 4779280

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