اجرای طرح «کاداستر» در ۱۴ حوزه آبخیز اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل از اجرای طرح کاداستر در ۱۴ حوزه آبخیز استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد و افزود: این پروژه‌ها با عنوان اصلاح وبازنگری نقشه‌های سنواتی بر اساس دستور العمل کاداستر با اولویت در حوزه آبخیز و تبدیل اسناد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: برای اجرای کاداستر این حوزه ها ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل یادآور شد: پروژه های کاداستری در ۱۱۳ هزار هکتار در ۱۴ حوزه از جمله حوزه سبلان و درویش چای در شهرستان سرعین ۲۸ هزارو ۹۰۹ هکتار و حوزه ملا احمد در شهرستان نیر به مساحت ۷ هزارو ۶۸۹ هکتار و کریق و هیر در شهرستان اردبیل به مساحت ۱۶ هزار و ۷۵۰ هکتار،حوزه عنبران در شهرستان نمین به مساحت ۳ هزار و ۱۰۶ هکتار، حوزه کورار در شهرستان پارس آباد به مساحت ۷ هزار و ۴۱۹ هکتار، حوزه ساری قمیش در شهرستان بیله سوار بمساحت ۵ هزارو ۸۸۳ هکتار،حوزه گرمی چای و شور درق در شهرستان گرمی به مساحت ۲۰هزار و ۶۲۶ هکتار، کندرق، علی آباد و اندبیل در شهرستان خلخال به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۴ هکتار و حوزه فاراب در شهرستان کوثر به مساخت ۷ هزار و ۷۸۳ هکتار در حال انجام است.

هدایت تصریح کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۲۵ هزار هکتار با اعتبار هشت هزار و ۱۱۲ میلیون ریال کاداستر در ۹ حوزه آبخیزداری انجام شده و پیش بینی می‌شود تا شش ماه آینده بتوانیم نسبت به اتمام کار مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های کاداستر اقدام کنیم.