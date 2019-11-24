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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۶

میرزایی به مهر خبر داد؛

اختلال سامانه حمایت معیشتی در حال برطرف شدن است

اختلال سامانه حمایت معیشتی در حال برطرف شدن است

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی گفت: اختلالی که در سامانه حمایت معیشتی ایجاد شده بود در حال برطرف شدن است و از ساعت ۸ صبح تا این لحظه ۳۶ هزار کد ملی در این سامانه ثبت شده است.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اختلالی که در سامانه ثبت نام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی ایجاد شده بود، گفت: روز گذشته تمامی تست ها برای حجم بسیار زیادی از کاربران که به صورت همزمان به سامانه مراجعه و استعلام می کنند، نهایی شده بود ولی از آغاز صبح در یکی از اپراتورها مسئله ای ایجاد شده بود که در حال برطرف شدن است.

وی گفت: با وجود مشکل ایجاد شده از ساعت ۸ صبح تا ساعت انتشار خبر، تعداد ۳۶ هزار کد ملی در سامانه #۶۳۶۹* ثبت شده است.

میرزایی گفت: مشکل ایجاد شده از سوی وزارت رفاه نبوده و مربوط به مسئله فنی ایجاد شده در یکی از اپراتورهاست که در حال رفع شدن است. این مشکل طبیعی است و همه سامانه ها حتی سامانه های مشابه به دلیل لود زیادی که به آنها داده می شود در ابتدا ممکن است دچار مشکل شوند اما در مورد سامانه ما این مسئله وجود ندارد و فقط مشکل فنی یکی از اپراتورهاست.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی تصریح کرد: هموطنانی که متقاضی هستند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می کنند و طی ۲۴ ساعت کد رهگیری به آنها داده و عنوان می شود که مشمول می شوند یا خیر.

کد مطلب 4779281
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • حسین IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
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      سامانه پیام "شهروند گرامی شماره تلفن .... متعلق به کد ملی ....نیست"می دهد.کد ملی هم از اپراتور استعلام کردیم درست بود لطفا پیگیری کنید
    • ایرانی IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      کار نمیکنه
    • IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
      0 0
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      کاش دلیل مشمول نشدن را هم بگویید. چه بسا سو استفاده ای از اطلاعات هویتی فرد صورت گرفته باشد و حداقل به این شکل مطلع شود.
    • آوستوراقیان IR ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
      0 0
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      بنزین رو که گرون کردن حداقل با اعصاب مردم به اسم معیشت و سایر الفاظ بازی نشود لطفا . بذارن به درد خودمون بسازیم . که خود کرده را تدبیر نیست.
    • 4669666312 IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      0 0
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      سلام خدا قوت 20روز است سامانه حمایت قطع است وهیچگونه عملیاتی را انجام نمیدهدالتماس دعا خواهشمند است به این مرم لا اقل کمتر دزوغ بگویید شاید خدا رحمی کند

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