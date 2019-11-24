اختلال سامانه حمایت معیشتی در حال برطرف شدن است

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اختلالی که در سامانه ثبت نام متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی ایجاد شده بود، گفت: روز گذشته تمامی تست ها برای حجم بسیار زیادی از کاربران که به صورت همزمان به سامانه مراجعه و استعلام می کنند، نهایی شده بود ولی از آغاز صبح در یکی از اپراتورها مسئله ای ایجاد شده بود که در حال برطرف شدن است.

وی گفت: با وجود مشکل ایجاد شده از ساعت ۸ صبح تا ساعت انتشار خبر، تعداد ۳۶ هزار کد ملی در سامانه #۶۳۶۹* ثبت شده است.

میرزایی گفت: مشکل ایجاد شده از سوی وزارت رفاه نبوده و مربوط به مسئله فنی ایجاد شده در یکی از اپراتورهاست که در حال رفع شدن است. این مشکل طبیعی است و همه سامانه ها حتی سامانه های مشابه به دلیل لود زیادی که به آنها داده می شود در ابتدا ممکن است دچار مشکل شوند اما در مورد سامانه ما این مسئله وجود ندارد و فقط مشکل فنی یکی از اپراتورهاست.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح حمایت معیشتی تصریح کرد: هموطنانی که متقاضی هستند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می کنند و طی ۲۴ ساعت کد رهگیری به آنها داده و عنوان می شود که مشمول می شوند یا خیر.