شرط حضور سخنرانان روز ۱۶ آذر در دانشگاه خوارزمی

مرتضی تهامی در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به برنامه های روز ۱۶ آذر در دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه خوارزمی مجموعه برنامه هایی را برای روز دانشجو پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: برنامه پرسش و پاسخ و سخنرانی شخصیت های کشوری را در روز ۱۶ آذر در دانشگاه خوارزمی خواهیم داشت ولی چون هنوز حضور شخصیت های مورد نظر نهایی نشده است نمی توانیم اسم آنها را اعلام کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: تشکل های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی برنامه هایی را برای این روز پیش بینی کرده اند که دانشگاه نیز تشکل ها را برای برگزاری این برنامه ها کمک خواهد کرد.

وی درباره شرط حضور شخصیت ها برای سخنرانی در دانشگاه ها گفت: براساس قانون هر سخنرانی که بخواهد در دانشگاه حضور یابد، هیئت سه نفره متشکل از رئیس دانشگاه، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و نماینده وزیر آموزش عالی در دانشگاه درباره وی نظر می دهند.

تهامی ادامه داد: محدودیتی برای فعالیت‌های دانشجویان در روز دانشجو وجود ندارد و از فعالیت‌های دانشجویان در روز ۱۶ آذر که در چارچوب قانون باشد، حمایت می کنیم.