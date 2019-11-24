اسلام را به صورت جامع، نه لیبرال و نه افراطی معرفی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «تمل کرم الله اوغلو» رئیس حزب سعادت ترکیه با آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله رمضانی در این دیدار با تاکید بر اینکه گاهی حاشیه اجلاس وحدت اسلامی به دلیل برقراری ارتباطات نزدیک اثرگذارتر از خود اجلاس است گفت: روز گذشته از سخنان ایشان در بخش هیئت رئیسه استفاده کردیم.

وی با تاکید بر اینکه شرایط امروز ما در دنیای اسلام ویژه و بی‌بدیل است تصریح کرد: یکی از نکته‌هایی که ما باید به آن توجه کنیم این است که در کنار اسلام بر پایه رحمت و مقاومت اسلام‌های دیگری را هم در حال ترویج هستند. اسلام لیبرال در اروپا و اسلام افراطی هر دو برای اسلام عقلانی و اعتدالی خطرناک هستند.

آیت الله رمضانی با اشاره به دیدار با مسئول کمیسیون فرهنگی فدرال آلمان در هامبورگ اظهار داشت: ایشان درباره ساخت مرکز اسلامی هامبورگ می گفت قبل از انقلاب وقتی می خواستند این مسجد را بسازند ما خیلی خوشحال بودیم. ما در مساجد که می‌رفتیم همیشه می‌گفتند در اسلام محبت و دوستی است اما وقتی انقلاب شد واژه هایی از قبیل جهاد، کشتن و جنگ را شنیدیم که این واژه ها برای ما خیلی از اسلام نامأنوس بود. ما به ایشان گفتیم اسلام در عین اینکه از محبت می گوید ولی خط مقاومت را هم در کنار محبت می آورد. در برابر کسانی که می خواهند ظلم کنند و خوی استکباری دارند و می خواهند کل بشریت را استثمار و استعمار کنند اسلام در برابر آنها می ایستند و تعلیم می‌دهند که در برابر جنایت ها باید ایستادگی کرد و مقابله نمود و نباید به خواسته‌های غیرمنطقی و غیرمعقول آنها تن داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه در هیچ زمانی به مثل امروز مسلمانان در دنیا عزیز نبوده اند که این به برکت ادعای عدالت خواهی و خط مقاومت است افزود: غربی‌ها وقتی می‌خواهند عدالت را معنا کنند می‌گویند اگر کشوری با کشوری در جنگ است و اسلحه ندارد ما به آنها اسلحه بدهیم تا برابر بجنگند. این مصداقی از معنای عدالت آنهاست.

آیت الله رمضانی به جمله ای از رهبر معظم انقلاب در اجلاس بین المللی وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: جمله امام خامنه ای جمله بسیار عمیقی بود که فرمودند: همه مسلمانان و حاکمیت مسلمانان باید بدانند که آمریکا دشمنشان است حتی عربستان.

رییس اتحادیه اروپایی علماء و تئولگ‌های شیعه خطاب به رئیس حزب سعادت ترکیه گفت: مهمترین نکته امروزه در رسالت ما و امثال جنابعالی که در مراکز آکادمی و جهات مختلف می توانید تاثیرگذار باشید این است که اسلام را بصورت جامع، نه لیبرال و نه افراطی معرفی کنیم.

آیت الله رمضانی در ادامه به خطبه ای از امام علی(ع) در نهج البلاغه اشاره کرد و اظهار داشت: امیرالمومنین علی(ع) پرچم مقاومت را به دست پسرش محمد حنفیه می دهد و می فرماید کوه‌ها از جایشان حرکت می‌کنند تو ایمانت باید محکم باشد. عقل و ذهن و وجود خود را به خداوند عاریه بده، دشمن را ببین و پایت را محکم به زمین بزن و وقتی که دشمن را شناختی به تکلیف الهی خود عمل نما، قطعا نصرت از آنِ خداوند است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان تاکید کرد: اسلام افراطی باعث شده که دنیا به این سمت برود که پیامبر(ص) خشونت طلب است. اسلام لیبرال جریانش به گونه ای شده که حتی مسلمانان و روشن فکران مسلمان لیبرال شده اند و این خطر باعث شده مسیر اباحه گری و ولنگاری در کشورهای اسلامی بسیار رشد و توسعه پیدا کند.

«تمل کرم الله اوغلو» رئیس حزب سعادت ترکیه نیز در این دیدار با بیان اینکه ما ایران را مثل خانه خودمان می دانیم اظهار کرد: به دلایل مختلف سفرهای زیادی به ایران داشته ام. در زمان شاه معدوم اولین سفرم به ایران را سال ۱۹۶۹ میلادی انجام دادم که از آن زمان تاکنون چیزهای زیادی تغییر کرده است.

وی گفت: در سالهای اخیر در جهان اسلام تغییرات زیادی به وجود آمده و همه ما دغدغه این مسائل را داریم. تحولات اخیری که در جهان اسلام بوجود آمده مسئولیت همه ما را سنگین تر کرده و البته که ترکیه نیز مسئولیت دارد ولی ثقل مسئولیت به عهده جمهوری اسلامی است و همانطور که از نامش مشخص است. و لذا دغدغه جهان اسلام نیز بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود.

تمل کرم الله اوغلو در ادامه گفت: آنچه که اسلام و مسلمانان را تهدید می کند در مسائل عدالتخواهی و تامین حقوق شهروندی مسلمانان است. کسانی که داعیه اسلام را دارند اگر این مسائل را رعایت نکنند اصل خطر این خواهد بود.

وی افزود: در کشورهای اسلامی ازجمله عربستان اگر کسانی به دنبال عدالت و احقاق حقوق خود باشند سرکوب می شوند و نمی توانند به حقوق خود دست یابند.

رئیس حزب سعادت ترکیه برگزاری همایش‌هایی مانند وحدت را بسیار تاثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: الحمدالله در ایران به این مسائل خیلی توجه می شود اما در ترکیه این مسائل خیلی پررنگ نیست.

گفتنی است در این دیدار «عبدالرضا راشد» معاون امور اجرایی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و وابسته سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و «قدیر آکاراس» رئیس اتحادیه علمای شیعی ترکیه نیز حضور داشتند.