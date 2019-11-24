عاملان انفجار خودرو در بلوار گلشهر گرگان دستگیر شدند

سردار روح الامین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: عاملان انفجار خودرو سراتو و قتل جوان گرگانی در بلوار گلشهر گرگان دستگیر شدند.

وی افزود: ماجرا چنین بود که تیرماه سال جاری خودروی سراتو در یکی از خیابان های شهرستان گرگان منفجر و یک جوان در این حادثه فوت کرد.

قاسمی با بیان این که بلافاصله تحقیقات ماموران پلیس آگاهی استان برای بررسی موضوع آغاز شد، گفت: با توجه به شدت حادثه و تخریب خودرو، امکان شناسایی عامل انفجار غیرممکن بود.

وی تصریح کرد: پس از انجام یکسری تحقیقات تخصصی و تلاش های بی وقفه، ماموران موفق شدند به سرنخ هایی از عاملان انفجار خودرو دست یابند.

قاسمی خاطرنشان کرد: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی، سرانجام مخفیگاه متهم و همدستش شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه هر دو نفر دستگیر شدند.

قاسمی افزود: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به انفجار خودرو و قتل اقرار و انگیزه خود را مشکلات شخصی و طمع مالی اعلام کردند.

فرمانده انتظامی استان گلستان از معرفی عاملان قتل به مراجع قضائی خبرداد.