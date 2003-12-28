يكصد ميليارد ريال براي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان بيمه خدمات درماني با ابراز همدردي با مصيب ديدگان زلزله شهرستان بم همچنين اعلام كرد: اين سازمان براي ساماندهي كمك ها و بررسي روند درمان زلزله زدگان اقدام به تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد بحران كرده است.

براساس اين گزارش ، كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني همچنين با كمكهاي نقدي و غير نقدي از جمله ده هزار تخته پتو، پالتو ، لباس گرم ، چهار هزار چراغ والور ، انواع مايحتاج غذايي از قبيل آب معدني ، كنسرو و كمپوت به ياري هموطنان زلزله زده شتافته اند.

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