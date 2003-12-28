به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان بيمه خدمات درماني با ابراز همدردي با مصيب ديدگان زلزله شهرستان بم همچنين اعلام كرد: اين سازمان براي ساماندهي كمك ها و بررسي روند درمان زلزله زدگان اقدام به تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد بحران كرده است.
براساس اين گزارش ، كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني همچنين با كمكهاي نقدي و غير نقدي از جمله ده هزار تخته پتو، پالتو ، لباس گرم ، چهار هزار چراغ والور ، انواع مايحتاج غذايي از قبيل آب معدني ، كنسرو و كمپوت به ياري هموطنان زلزله زده شتافته اند.
از سوي سازمان بيمه خدمات درماني
يكصد ميليارد ريال براي كمك به زلزله زدگان شهرستان بم اختصاص يافت
سازمان بيمه خدمات درماني مبلغ يكصد ميليارد ريال در اختيار بيمارستانهاي ارائه كننده خدمات به زلزله زدگان در استان كرمان و استانهاي همجوار اختصاص داد.
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