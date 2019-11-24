به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در تجمع ۴ هزار نفری دختران بسیجی که صبح امروز (یکشنبه) در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، گفت: دختران، مادران، خواهران و همسران در گام دوم انقلاب به دنبال نشان دادن چهره واقعی یک زن مسلمان انقلابی و فرهیخته هستند.

وی افزود: خواهران ما در بسیج به دنبال ارائه حضور زنان به صورت فعال و موفق در عرصه‌های مختلف اجتماعی هستند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه بانوان بسیجی امروز در ایجاد آرامش در جامعه، خانه و محل کار تلاش می‌کنند و به دنبال رفع آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت: در عرصه‌های اقتصادی نیز فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی بسیار خوبی توسط بانوان بسیجی صورت گرفته است.

سردار یزدی خاطرنشان کرد: اگر امروز در ایجاد امنیت در داخل و خارج کشور موفق هستیم به واسطه حضور، پشتیبانی حمایت و همراهی بانوان کشورمان به خصوص بانوان بسیجی است.