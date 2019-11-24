نحوه اداره شورا باز هم تغییر کرد/تذکرها حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران که با نیم ساعت تأخیر آغاز شد، حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از تأخیر در آغاز جلسه شورا گفت: جلسات شورا معمولا دیر شروع می شود و مقدمات طولانی دارد. به نظر من این مشکل زیبنده شورای شهر پنجم نیست و باید نظم و انضباط حفظ شود. 32 دقیقه از وقت قانونی شروع جلسه گذشته است و خواهش می کنم مقدمات را کوتاه کنیم و از حداقل وقت حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

پس از این تذکر، الهام فخاری نطقی پیش از دستور در خصوص خشونت علیه زنان داشت و پس از آن اعضا درخواست کردند به روال معمول سه تذکر قرائت شود که رئیس شورا گفت فرصت کوتاه است و باید قبل از نطق پیش از دستور، تذکرات خوانده می شد که حجت نظری به وی یادآوری کرد معمولا پس از نطق پیش از دستور، تذکرات خوانده می شود که محسن هاشمی گفت اگر فرصت شد، تذکرات قرائت می شود.

در ادامه، مجید فراهانی در خصوص قطع اینترنت ستاد بحران شهرداری تهران، زهرا نژاد بهرام در خصوص عملکرد هیئت تطبیق در رد مکانی برای اعتراضات مردمی تذکرات خود را به هیئت رئیسه ارائه کردند.