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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

توسط نژاد بهرام انجام شد؛

تذکر و یادآوری یک مصوبه رد شده شورا در هیات تطبیق

تذکر و یادآوری یک مصوبه رد شده شورا در هیات تطبیق

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران به بی توجهی مسئولین به تعیین مکانی برای اعتراضات و عواقب آن تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در صد و هفتاد و هشتمین جلسه شورا در خصوص عملکرد هیات تطبیق در رد مکانی برای اعتراضات مردمی تذکر داد.

متن تذکر به این شرح است؛

مردم عزیز، شهروندان گرامی، همانطور که به خاطر دارید، حدود یک سال پیش طرحی از طرف شورا جهت تعیین مکانی برای اعتراضات شما و بیان خواسته هایتان ارائه شد که از سوی هیات تطبیق رد شد.

با عنایت به ضرورت پذیرش حقوق شهروندان در قانون اساسی و مسئولین سه قوه و رهبری معظم، به واقع اشکال و ایراد این طرح چه بود که پس از یک سال همه توصیه به اعتراض مسالمت آمیز می کنند اما متاسفانه مکانی برای آنها نیست.

از این رو ضمن باور و پذیرش حقوق شهروندان در بیان اعتراض، به عنوان نماینده آنها، درخواست می کنم این طرح مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

یادآوری می کنم مشابه همین مصوبه سورای شهر از سوی هیات دولت ارائه و از سوی مراجع ذی صلاح رد شد. به واقع چرا باید باور به حقوق مردم و تدبیر برای احقاق آن اینگونه دشوار باشد؟!

کد مطلب 4779312
نورا حسینی

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