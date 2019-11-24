به گزارش خبرگزاری مهر، پیام جوهرچی رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت کاهش تولید پسماند، گفت: معضل پسماند باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و نمی توان با نگاه بخشی و یا گروهی آن را مدیریت و ساماندهی کرد. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، ۲۲ نهاد، ارگان و وزارت خانه در امر مدیریت پسماند دخیل هستند.

وی با بیان اینکه در امر پسماند نیازمند ارائه الگوی مصرف هستیم، اظهار کرد: سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی و حاکمیتی است و نمی تواند یک الگوی مصرف جامع ارائه کند. البته الگوهای مصرفی در کاهش میزان پلاستیک و میزان پسماند از کالاهای مخرب محیط زیست وجود دارد و این مسائل از طریق ادارات استانی محیط زیست در استان ها ابلاغ شده است.

رئیس گروه پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اذعان به این موضوع که از نظر قانونی در امر پسماند زباله ها مشکلی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در زمینه تقنین، قانون مدیریت پسماند و آئین نامه اجرایی آن، قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قوانین زیاد دیگری در این زمینه وجود دارد اما مشکل اصلی عدم اجرای این قوانین است.

وی به موضوع پسماندها در شمال کشور اشاره و تصریح کرد: وجود زباله های زیاد باعث ایجاد بحران پسماند در استان های شمالی کشور به ویژه رودخانه های آنها شده است که نتیجه آن به خطر افتادن آبزیان دریایی و رودخانه ها است. مدیریت پسماند بر عهده وزارت کشور ، شهرداری ها و دهداری ها است و سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان ناظر در قانون مدیریت پسماند، بر این کار نظارت می کند.

جوهرچی در عین حال بیان کرد: به زودی در موضوع پسماندهای شمال کشور با نظارت محیط زیست شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و در این زمینه برنامه هایی تدوین شده است که می تواند سبب کاهش قابل توجه میزان پسماندهای تر و خشک در استان های شمالی کشور به ویژه در حوزه دریا و رودخانه شود.